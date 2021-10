Amazon Music apporte l’audio spatial à n’importe quel casque – Comment ça marche

Amazon Music Unlimited prend désormais en charge le streaming audio spatial vers n’importe quel casque.

Amazon dit que les utilisateurs peuvent utiliser leurs écouteurs actuels pour faire l’expérience de l’audio spatial sur les applications iOS et Android. Amazon Music Unlimited prend actuellement en charge 360 ​​Reality Audio et Dolby Atmos de Sony. La prise en charge de l’audio spatial a été introduite pour la première fois en 2019, mais elle était limitée à des écouteurs spécifiques. Cette dernière mise à jour garantit que les utilisateurs peuvent entendre l’audio spatial sur n’importe quelle paire d’écouteurs qu’ils peuvent avoir.

« Nous avons toujours pensé que l’audio de la plus haute qualité possible devrait être la norme pour la diffusion de musique en continu, et c’est pourquoi aujourd’hui, nous mettons l’audio spatial à la disposition de nos clients sans aucun équipement spécial requis et aucune mise à niveau requise », déclare Steve Boum, vice-président d’Amazon Music.

Les utilisateurs peuvent également diffuser de la musique audio spatiale avec Alexa Cast sur des appareils comme Echo Studio. Les autres appareils prenant en charge le format 360 Reality Audio de Sony incluent :Sony SRS-RA5000Sony SRS-RA3000Sony HT-A9Sony HT-A7000Sony HT-A5000Sonos ArcSonos Beam (Gen 2)

Amazon Music Unlimited coûte 7,99 $/mois pour les membres Prime ou 9,99 $/mois pour les clients Amazon. Un plan familial est disponible pour un maximum de six appareils pour 14,99 $/mois.

L’accent mis par Amazon sur l’audio spatial existe depuis 2019, mais Apple a volé la vedette avec son soutien à Dolby Atmos cette année. Désormais, les albums sont mixés et masterisés en gardant à l’esprit les paysages sonores spatiaux, plutôt que simplement l’audio stéréo. Le premier album de Remi Wolf Juno, l’album Optimist de FINNEAS et le quatrième album de Rüfüs Du Sol Surrender sont tous disponibles pour une écoute en audio spatial.

En novembre, Amazon Music sort en exclusivité Mercury – Act 1, un nouvel EP d’Imagine Dragons – mixé en Dolby Atmos. L’EP de cinq pistes présente la musique de la diffusion en direct de la sortie de l’album du groupe, qui a été enregistrée depuis le toit du bureau d’Amazon Music à Brooklyn.

« Nous avons enregistré notre nouvel album Mercury – Act I avec Rick Rubin aux studios Shangri-La à Malibu, et c’est formidable d’avoir une nouvelle possibilité pour les gens de découvrir l’espace et la profondeur de ces pièces grâce à ces nouveaux mixages Dolby Atmos », déclare Imagine Dragons. « Nous sommes ravis de partager notre premier EP live acoustique de certains de ces morceaux que nous avons enregistrés avec Amazon Music. »