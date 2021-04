Amazon Music continue de s’écraser? Ces correctifs rapides fonctionnent généralement

Si Amazon Music n’arrête pas de planter sur votre smartphone, il existe quelques solutions rapides à essayer.

Amazon Music propose une grande sélection de morceaux, mais l’application n’est pas la plus stable sur les appareils Android. C’est particulièrement vrai si vous écoutez sur un smartphone plus ancien (4 ans et plus). Si vous parcourez ce guide de dépannage et que Amazon Music plante toujours sur le téléphone, il est peut-être temps de mettre à niveau.

Amazon Music continue de s’écraser – Android

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour diagnostiquer le plantage d’Amazon Music sur Android. Mais la première chose que vous devriez essayer est de redémarrer votre appareil. Parfois, un simple redémarrage peut résoudre la plupart des problèmes.

En attendant que votre téléphone redémarre, consultez la page d’état officielle d’Amazon Music. Si le service lui-même rencontre des problèmes, Amazon tweetera à ce sujet pour informer ses utilisateurs quand le problème sera résolu.

Comment vider le cache dans Amazon Music sur Android

Effacer le cache de l’application est un excellent moyen d’actualiser l’application sur votre smartphone. Il efface les fichiers téléchargés volumineux et peut résoudre tous les problèmes de connexion aux serveurs d’Amazon. Voici comment vider le cache d’Amazon Prime Music sur Android.

Appuyez et maintenez le Musique Amazon icône de l’application.Paramètres de l’application‘pour voir la page des paramètres.Vider le cache‘et appuyez dessus.Redémarrer l’application et connectez-vous.

Cela résout généralement tous les problèmes de plantage que vous pourriez avoir. Mais si ce n’est pas le cas, la prochaine chose à essayer est de supprimer l’application et de recommencer à zéro.

Comment désinstaller Amazon Music sur Android Musique Amazon icône de l’application.Désinstaller‘et confirmez que vous souhaitez le supprimer. Google Play Store.Rechercher Musique Amazon et réinstallez l’application Connectez-vous et vérifiez que le plantage s’est arrêté.

Si vous avez tout essayé ici et qu’Amazon Music n’arrête pas de planter, vous devrez peut-être attendre une mise à jour. Parfois, les applications sont mises à jour et rencontrent des problèmes sur certains types de smartphones.

Dès que les développeurs Amazon sont conscients du problème, ils émettent un correctif sous la forme d’une nouvelle mise à jour d’application. Continuez à rechercher des mises à jour pour résoudre le problème de plantage.

Amazon Music continue de s’écraser – iOS

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour diagnostiquer le plantage d’Amazon Music sur iOS. Mais la première chose que vous devriez essayer est de redémarrer votre appareil. Parfois, un simple redémarrage peut résoudre la plupart des problèmes.

En attendant que votre téléphone redémarre, consultez la page d’état officielle d’Amazon Music. Si le service lui-même rencontre des problèmes, Amazon tweetera à ce sujet pour informer ses utilisateurs quand le problème sera résolu.

Comment vider le cache Amazon Music sur iOSParamètres” pour l’ouvrir. Faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez Musique Amazon dans la liste. Musique Amazon et recherchez ‘Vider le cache.’Appuyez sur la bascule pour vider le cache de l’application.

Cela devrait résoudre la plupart des problèmes de plantage d’Amazon Music sur iOS. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez essayer de désinstaller et de réinstaller l’application. Voici comment faire cela.

Comment désinstaller Amazon Music sur iOSMusique Amazon‘icône et maintenez. Sélectionnez’Effacer‘puis confirmez. Ouvrez le’Magasin d’applications‘et rechercher’Musique Amazon.’Robinet ‘Installer‘puis ouvrez l’application et connectez-vous.

C’est la limite des choses que vous pouvez faire pour diagnostiquer un plantage sur iOS. Si aucune de ces étapes n’a fonctionné, vous devrez peut-être attendre une mise à jour. Parfois, une mauvaise mise à jour de l’application peut provoquer des plantages d’applications jusqu’à ce qu’ils soient corrigés.

Amazon Music reste à la traîne – Comment y remédier?

Si Amazon Music continue à être à la traîne lorsque vous essayez de l’écouter, vous avez peut-être une mauvaise connexion. Si votre connexion à une tour cellulaire est mauvaise, cela peut entraîner une mise en mémoire tampon et une mauvaise lecture.

Dans ce cas, la lecture hors ligne est préférable pour éviter les retards et la mise en mémoire tampon. Amazon Prime Music permet aux utilisateurs de télécharger leurs listes de lecture, albums et chansons préférés pour une écoute hors ligne.