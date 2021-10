Amazon Music dévoile un outil de pitching pour les artistes – Pas de Payola autorisé

Amazon Music a officiellement lancé un outil de pitch pour les artistes, et contrairement aux programmes promotionnels de certains services de streaming concurrents, cet outil n’inclut pas de composant payant.

Amazon Music for Artists a récemment contacté Digital Music News avec des détails sur le « New Release Pitch Tool », qui, comme son nom l’indique, vise à attirer les auditeurs vers de la nouvelle musique par opposition aux pistes existantes. Certes, Amazon Music souligne sur son site Web, une photo du créateur de « Supalonely » Benee figurant en haut de la page Web, que seule la « nouvelle musique (jamais publiée auparavant) » est éligible pour bénéficier d’un support marketing interne, et ladite musique doit être soumis dans les « 14 jours après la date de parution ».

L’éligibilité à l’outil de pitch d’Amazon Music est également limitée à une piste par album/EP, et « toutes les dates et conditions d’éligibilité sont basées sur les métadonnées au niveau de l’album ». Les soumissions, quant à elles, peuvent être effectuées via la section « Nouvelles sorties » de l’application Amazon Music for Artists, les artistes répondant à plusieurs questions (et ayant la possibilité de répondre à plusieurs questions supplémentaires) sur le genre de leurs morceaux, le public cible, et paroles.

Ensuite, les « fans et abonnés existants » seront informés du projet en cours via des « publications de flux d’activité dans l’application », des alertes push mobiles et des notifications Alexa, par Amazon Music, et les créateurs auront également la possibilité « d’atteindre un plus grand , un public plus large grâce aux « indices Alexa, à la navigation par genre et, plus important encore, aux listes de lecture organisées.

« Bien que nous ne puissions pas promettre que votre morceau atterrira sur une liste de lecture de premier plan », indique l’explication du programme du service de streaming appartenant à Amazon, « tous les détails que vous fournissez nous aideront à déterminer où, quand et comment le présenter aux auditeurs. «

Manifestement absente de la description, il n’y a aucune mention de payola ou d’une option de paiement pour des emplacements de playlist améliorés, et DMN a confirmé que les artistes ne sont pas en mesure d’améliorer la visibilité de leur playlist en offrant de l’argent.

La décision d’Amazon Music de renoncer à la promotion payante dans son programme de pitch et de marketing intervient alors que Spotify fait face à des critiques – et à un examen minutieux du Congrès – sur des fonctionnalités telles que «Marquee», grâce auxquelles les artistes paient jusqu’à 0,50 $ par clic pour atteindre les fans existants. Le mode découverte, d’autre part, permet aux artistes et aux labels d’influencer les recommandations des auditeurs sans payer de frais initiaux – à condition qu’ils acceptent un « taux de redevance d’enregistrement promotionnel » pour les pièces résultantes.

Malgré ces critiques et l’examen minutieux du Congrès, Spotify a déclaré mercredi dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021 que Discovery Mode « a vu une croissance Q/Q des clients et de la contribution au bénéfice brut », tandis que Marquee « a continué à gagner du terrain au cours du troisième trimestre alors que nous nous développions. sur des marchés plus internationaux, notamment la France, Monaco, la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche et le Liechtenstein.

Amazon Music continue également de rivaliser avec Spotify en matière de podcasting – l’ancien service a annoncé aujourd’hui la sortie d’un programme original intitulé Country Heat Weekly – et Spotify a déployé plus tôt ce mois-ci des options de merch basées sur Shopify. Capitalisant sur l’infrastructure d’expédition et d’exécution bien établie de sa société mère, Amazon Music a créé un magasin de produits dérivés d’artistes en mars.