Amazon Music est mort dimanche … un peu 10z viral

Certains appareils ont fonctionné, la plupart non, mais il est difficile d’ignorer le fait qu’Amazon a fait face à une sorte d’échec tôt dimanche matin.

DownDector.com

Le service de musique d’Amazon a cessé de diffuser de la musique sur FireTV, les ordinateurs de bureau et le streaming mobile quelque temps tôt dimanche matin.

On ne sait pas si la panne était due à une cyberattaque ou à une défaillance interne.

Toutes les questions posées à l’équipe média d’Amazon sont restées sans réponse.

