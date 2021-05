Amazon Music et Apple Music annoncent le streaming Hi-Fi sans frais supplémentaires

Amazon Music et Apple Music ont annoncé qu’ils fourniraient un streaming haute fidélité aux abonnés sans frais supplémentaires.

Les entreprises ont dévoilé leurs options de streaming hi-fi ce matin, via des versions officielles. À commencer par le message d’annonce d’Amazon Music – qui a lancé en mars un magasin d’artistes, comprenant des produits exclusifs de Weezer et Gwen Stefani – Les abonnés illimités aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en France et en Allemagne peuvent désormais mettre à niveau sur Amazon Music HD gratuitement.

Amazon Music HD – qui coûtait auparavant 5 dollars supplémentaires par mois aux abonnés – englobe au nord de 70 millions de chansons haute définition sans perte, «avec une profondeur de bits de 16 bits et une fréquence d’échantillonnage de 44,1 kHz (qualité CD).» De plus, Amazon Music HD propose actuellement sept millions de pistes en Ultra HD, ce qui est «meilleure que la qualité CD» et est livré «avec une profondeur de bits de 24 bits et une fréquence d’échantillonnage jusqu’à 192 kHz».

Le total de chansons Ultra HD a augmenté de plus de cinq millions depuis qu’Amazon Music a commencé à prendre en charge le format en 2019, selon le texte, et Amazon Music HD dispose également d’un «catalogue en croissance rapide de chansons remixées en formats audio 3D» – les 16 pistes sur le folklore de Taylor Swift parmi eux.

Apple Music, pour sa part, «apporte aux abonnés une qualité sonore de pointe avec l’ajout de Spatial Audio avec prise en charge de Dolby Atmos» à partir du mois prochain. De plus, Apple – qui a récemment révélé qu’il comptait 660 millions d’abonnés dans tous les services et a embauché un professionnel en interne pour les nouveaux designs Beats – ne facturera pas aux utilisateurs d’Apple Music l’accès à quelque 75 millions de chansons en «audio sans perte».

Sur le front de l’audio spatial, Apple Music par défaut «lira automatiquement les pistes Dolby Atmos sur tous les AirPods et les écouteurs Beats avec une puce H1 ou W1, ainsi que sur les haut-parleurs intégrés dans les dernières versions d’iPhone, iPad et Mac. . »

En outre, Apple Music, âgé de six ans, est sur le point d’ajouter de nouvelles chansons Dolby Atmos «constamment», de créer des listes de lecture spéciales pour les œuvres et d’étiqueter les albums Dolby Atmos avec un badge sur leur «page de détails».

Il convient de mentionner qu’Apple Music a l’intention de travailler «avec des artistes et des labels pour ajouter de nouvelles versions et les meilleures pistes de catalogue, alors que de plus en plus d’artistes commencent à créer de la musique spécifiquement pour l’expérience Spatial Audio. … Les initiatives comprennent le doublement du nombre de studios compatibles Dolby sur les principaux marchés, l’offre de programmes éducatifs et la fourniture de ressources aux artistes indépendants. »

Le communiqué contient également des déclarations de Gustavo Dudamel, Giles Martin, Manny Marroquin et J Balvin en faveur de l’audio spatial et de Dolby Atmos. L’artiste «Mi Gente» a raconté: «Je suis vraiment ravi de faire partie de ce projet avec Apple Music car je veux toujours avoir une longueur d’avance et je pense que c’est l’une de ces étapes.

«Avec Lossless, tout dans la musique va sonner plus gros et plus fort, mais plus important encore, ce sera de meilleure qualité. M’entendre moi-même et ma musique en Dolby Atmos pour la première fois, c’était juste fou, ça m’a époustouflé, c’est indescriptible. Je pense que les fans vont vraiment adorer cette nouvelle expérience », a conclu le colombien de 36 ans.

Enfin, en ce qui concerne l’audio sans perte précédemment noté, Apple utilise «ALAC (Apple Lossless Audio Codec) pour préserver chaque bit du fichier audio original», permettant ainsi aux auditeurs «d’entendre exactement la même chose que les artistes ont créée en studio. . »

Pour commencer à écouter de l’audio sans perte (commençant «à la qualité CD, qui est de 16 bits à 44,1 kHz» et allant «jusqu’à 24 bits à 48 kHz»), les abonnés Apple Music doivent accéder à la section des paramètres de l’application, en sélectionnant «musique» et puis «qualité audio». Et «pour les vrais audiophiles», Apple Music mettra à disposition «Hi-Resolution Lossless jusqu’à 24 bits à 192 kHz».

Cependant, les abonnés doivent opter pour ce dernier, en raison de la taille considérable des fichiers et des données impliquées, et auront besoin d’un «équipement externe, tel qu’un convertisseur numérique-analogique (DAC) USB».