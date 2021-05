Amazon Music HD est maintenant disponible pour les abonnés illimités sans frais supplémentaires

Quelques instants avant qu’Apple n’annonce son plan HiFi, Amazon a annoncé que son plan musical de meilleure qualité, Amazon Music HD, est désormais disponible pour les abonnés d’Amazon Music Unlimited sans frais supplémentaires.

Comme indiqué pour la première fois par Billboard, Amazon Music HD, qui coûtait auparavant 14,99 $ par mois et 12,99 $ pour les membres Prime, est maintenant disponible pour tout le monde avec Amazon Music Unlimited, qui coûte 9,99 $ par mois et 7,99 $ pour les membres Prime.

Avec cela, Amazon est la société qui propose un plan HiFi moins cher dans la guerre du streaming musical. Apple Music suit également la même voie, introduisant Apple Music HiFi sans frais supplémentaires pour les abonnés. D’autre part, Spotify a récemment augmenté ses prix pour une qualité de streaming régulière, et Deezer, par exemple, facture un supplément pour son plan HiFi.

«C’est quelque chose que nous voulions faire depuis longtemps», déclare Steve Boom, vice-président d’Amazon Music, à Billboard. «Lorsque nous avons lancé, nous avons déjà brisé le moule en prenant un service qui avait coûté 19,99 $ – et vraiment juste pour l’audiophile à ce prix-là – et l’avons ramené à quelque chose qui était beaucoup plus grand marché à 14,99 $.»

Amazon Music HD a plus de 70 millions de chansons de qualité CD sans perte en HD (16 bits / 44,1 kHz) et plus de 7 millions de chansons Ultra HD (24 bits / 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz), qui sont en fait des maîtres de studio. Apple Music suit un chemin similaire, avec son codec ALAC.

Le niveau Lossless d’Apple Music commence à la qualité CD, qui est de 16 bits à 44,1 kHz (kilohertz), et va jusqu’à 24 bits à 48 kHz et est jouable en mode natif sur les appareils Apple. Pour les vrais audiophiles, Apple Music propose également une haute résolution sans perte jusqu’à 24 bits à 192 kHz.1

Amazon Music HD est déjà disponible pour les abonnés d’Amazon Music Unlimited aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Les abonnés actuels d’Amazon Music HD seront désormais facturés 5 $ de moins par mois sur leurs futurs cycles de facturation, selon Billboard.

