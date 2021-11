Amazon Music lance des transcriptions synchronisées pour vous aider à suivre les podcasts

Amazon Music a introduit des transcriptions synchronisées pour certains podcasts aux États-Unis, ce qui facilite la navigation dans un épisode en faisant défiler la transcription.

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez facilement trouver des endroits spécifiques d’un podcast en faisant défiler la transcription afin de lire les segments que vous avez manqués ou de rechercher dans un épisode. Les transcriptions sont affichées sous forme de paragraphes, avec les mots mis en évidence au fur et à mesure qu’ils sont prononcés par l’hôte.

Lorsque vous appuyez sur une ligne de la transcription, la lecture saute à ce point spécifique du podcast. Vous pouvez également voir un aperçu de la dernière partie d’un épisode lorsque vous déplacez le curseur. L’expérience est similaire aux aperçus miniatures lorsque vous parcourez une vidéo.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Pour le moment, la fonctionnalité n’est disponible que pour certains podcasts Amazon Original et Wondery tels que SmartLess, Dr. Death et Uncommon Ground With Van Jones. Il sera également disponible dans d’autres émissions telles que My Favorite Murder, Crime Junkie, Modern Love, This American Life et d’autres. Des transcriptions d’émissions sélectionnées d’American Public Media, audiochuck, Cadence13, The New York Times et Stitcher seront également disponibles.

Amazon affirme qu’il s’agit du premier service musical à proposer des transcriptions de podcast synchronisées. Spotify a commencé à tester les transcriptions générées automatiquement plus tôt cette année, mais l’expérience diffère des transcriptions synchronisées d’Amazon Music.

La transcription synchronisée est la première fonctionnalité d’Amazon Music axée sur les podcasts depuis l’introduction des podcasts l’année dernière. Il est désormais disponible sur les appareils iOS et les meilleurs téléphones Android. Pour les clients d’Amazon Music malentendants, il s’agit d’un outil d’accessibilité pratique qui devrait faciliter le suivi des podcasts.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.