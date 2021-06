Amazon Music lance le « Mode DJ » pour se sentir plus proche de la radio

in

Amazon Music obtient un nouveau mode DJ pour apporter la sensation de la radio en direct au streaming musical.

Amazon dit que sa nouvelle expérience d’écoute en mode DJ servira des stations hébergées personnalisées avec les meilleurs DJ. C’est un service qui est destiné à concurrencer directement les stations de radio d’Apple Music, comme Apple Music One. Amazon dit que les mélomanes pourront se connecter à tout moment pour écouter de la musique organisée par des DJ, des interviews d’artistes et des commentaires d’experts en musique.

Le premier mode DJ dirigé par un artiste sera hébergé par Billie Eilish. Eilish présentera ses chansons préférées avec leurs histoires de son nouvel album, Happier Than Ever. Les auditeurs des États-Unis peuvent désormais écouter des stations de musique hip-hop, country et pop animées par des DJ. Le service est regroupé dans le cadre d’Amazon Music Unlimited, qui coûte 7,99 $/mois pour les membres Prime.

Apple a commencé son incursion dans le streaming radio en 2015 avec le lancement de la station Beats 1. Mais après le changement de nom de Beats, Apple Music 1 est apparu. Apple propose également Apple Music Hits et Apple Music Country.

Beaucoup de gens trouvent ennuyeux d’écouter une liste de lecture organisée par algorithmes. C’est l’une des raisons pour lesquelles les chaînes hébergées par des DJ de SiriusXM séduisent les générations plus âgées qui s’attendent à une curation humaine de leur musique préférée. Mais SiriusXM travaille dur pour attirer également les jeunes générations à la radio animée par des DJ.

Cet été, SiriusXM lance TikTok Radio. C’est une chaîne musicale à plein temps présentant les sons tendance qui définissent la culture pop sur TikTok. TikTok Radio est présenté par les créateurs, les créateurs de goût et les DJ de TikTok. Il est disponible dans les véhicules et en tant que canal de diffusion en continu sur l’application de bureau SiriusXM.

Dans le cadre de ce partenariat, Pandora a également lancé une série de listes de lecture hébergées mettant en vedette des créateurs populaires de TikTok. Les créateurs organisent, hébergent et font la promotion des listes de lecture auprès de leurs fans sur TikTok, générant plus de vues depuis la plate-forme.

Amazon et SiriusXM essaient tous deux d’ajouter la touche humaine avec le mode DJ et la curation humaine.

Le mode radio de Spotify fait assez défaut, surtout si vous vous fiez à ses algorithmes. L’activation du mode radio pour découvrir de la nouvelle musique entraîne généralement la répétition incessante des mêmes chansons. La radio de liste de lecture semble superficielle et sans âme, surtout lorsque vous êtes habitué à des chansons sélectionnées à la main pour une ambiance spécifique.

Spotify a proposé des listes de lecture organisées par l’homme dans le passé, mais il s’est arrêté avant de fournir un mode DJ. Peut-être qu’Amazon adoptera cette fonctionnalité sortira Spotify de sa forte dépendance à l’apprentissage automatique pour créer ses listes de lecture.