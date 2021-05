Amazon Music propose désormais un streaming HD de haute qualité sans frais supplémentaires

Amazon propose désormais un streaming HD sans perte aux abonnés Music Unlimited sans frais supplémentaires.Toutes les chansons sont disponibles en 16 bits et 44,1 kHz, et 7 millions de chansons sont disponibles en 24 bits, 192 kHz Ultra HD. , le Royaume-Uni et certaines parties de l’Europe.

Apple Music n’est pas le seul grand service de streaming à améliorer la qualité à tous les niveaux. Amazon a révélé que son niveau Music HD sans perte sera disponible pour les abonnés Music Unlimited sans frais supplémentaires. Vous pouvez vous inscrire ici pour le service, qui est disponible à 7,99 $ par mois pour les membres Prime, 9,99 $ pour les particuliers et 14,99 $ pour les familles. Il est initialement accessible aux clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

La mise à niveau d’Amazon Music HD améliore la qualité de pratiquement toutes les chansons sur Unlimited (plus de 70 millions de pistes) en qualité CD ou en profondeur de 16 bits à un taux d’échantillonnage de 44,1 kHz. Environ 7 millions de ces chansons sont disponibles dans une option Ultra HD 24 bits à 192 kHz si vous disposez du matériel audio pour la prendre en charge. Une poignée de musique est également disponible dans des formats 3D tels que Dolby Atmos et Sony 360RA, bien que vous ayez besoin d’un équipement approprié comme le propre Echo Studio d’Amazon.

Amazon facturait auparavant 5 $ de plus par mois pour l’accès à Music HD.

Il n’est pas certain qu’Amazon ait programmé ou non l’extension Music HD pour contrer la décision d’Apple. Le timing est pratique, cependant – vous avez maintenant deux choix pour le streaming sans perte sur une multitude d’appareils. Ce n’est cependant pas une bonne nouvelle pour Tidal et les marques similaires. Tidal a construit son nom en partie sur un streaming de haute qualité, et il ne peut plus compter sur cet angle pour vous amener.

Les deux mouvements créent également des maux de tête pour Spotify. Il prévoit toujours d’introduire son option HiFi sans perte plus tard en 2021 – Amazon Music HD et la mise à niveau d’Apple Music peuvent être arrivés des semaines, voire des mois plus tôt. Nous ne comptons pas sur Amazon ou Apple rattraper bientôt la base d’abonnés de Spotify, mais cela pourrait vous donner une raison de sauter Spotify si vous souhaitez une écoute de haute qualité dans un proche avenir.