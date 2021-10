Amazon Music Unlimited apporte l’une des meilleures fonctionnalités d’Apple Music à Android

Amazon rend enfin l’audio spatial plus accessible à ses utilisateurs. La société a annoncé que tous les abonnés d’Amazon Music Unlimited peuvent désormais écouter des pistes mixées en audio spatial sur un large éventail d’appareils, y compris les meilleurs téléphones Android et certains appareils prenant en charge Alexa Cast.

Les appareils prenant en charge 360 ​​Reality Audio avec Alexa Cast incluent les haut-parleurs sans fil SRS-RA5000 et SRS-RA3000 de Sony, ainsi que les systèmes de cinéma maison HT-A9, HT-A7000 et HT-A5000. Plus tard cette année, les clients pourront également écouter de la musique mixée en Dolby Atmos sur les barres de son Sonos Arc et Beam (Gen 2).

Amazon dit que l’audio spatial mettra l’auditeur « à l’intérieur de la musique, avec une expérience audio immersive et multidimensionnelle ». Contrairement à Apple Music, qui ne prend en charge que Dolby Atmos, Amazon Music prend également en charge le format 360 Reality Audio de Sony. Certains des albums que vous pouvez maintenant entendre en audio spatial incluent le premier album de Remi Wolf Juno, FINNEAS’ Optimist et le quatrième album de Rüfüs Du Sol Surrender. Vous pourrez également diffuser des albums classiques tels que Songs in A Minor et Girl on Fire dans 360 Reality Audio.

En plus de l’audio spatial, les abonnés d’Amazon Music Unlimited auront désormais automatiquement accès au streaming de musique HD et Ultra HD sans frais supplémentaires. Bien que la prime pour diffuser de la musique sans perte ait été supprimée en mai de cette année, les utilisateurs devaient toujours ajouter la mise à niveau gratuite à leur compte pour accéder au catalogue HD d’Amazon Music.

Amazon Music compte actuellement plus de 75 millions de chansons sans perte (qualité CD) et plus de 7 millions de chansons en Ultra HD (meilleure que la qualité CD). La société affirme également que son catalogue audio spatial a été multiplié par plus de 20 depuis sa première présentation aux clients il y a deux ans.

