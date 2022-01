Amazon Music Unlimited est gratuit pendant 3 mois avec cette promotion spéciale

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon Music Unlimited est essentiellement la version Amazon de Spotify ou Apple Music. Et si vous ne l’avez pas vérifié dans le passé, c’est le moment idéal pour y remédier. Le service vous permet de diffuser des dizaines de millions de chansons sur tous vos appareils pour un tarif mensuel modique. Il est à noter que les frais déjà bas sont encore plus bas pour les membres Prime, mais nous y reviendrons plus tard. AMU est comme Spotify, Apple Music et la plupart des autres options courantes. Il y a beaucoup à aimer, mais aujourd’hui, c’est le coût Amazon Music Unlimited sur lequel vous devriez vous concentrer.

Qu’est-ce qui distingue exactement AMU de la concurrence, demandez-vous ? Eh bien, d’une part, vous pouvez essayer AMU gratuitement pendant 3 mois complets avant de commencer à payer !

Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir le service de musique en streaming d’Amazon GRATUIT pendant les 90 premiers jours grâce à une promotion spéciale à durée limitée pour les nouveaux abonnés. Ensuite, une fois l’essai gratuit terminé, vous économiserez encore 20 % chaque mois en tant que membre Amazon Prime !

Coût Amazon Music Unlimited : gratuit pendant 3 mois

Quel est votre service de musique en streaming préféré ? Spotify est un énorme, bien sûr. Une autre option très populaire est Apple Music. C’est évident car il est si facile pour les utilisateurs d’iPhone et les autres clients Apple de s’abonner.

Des services comme Pandora et YouTube Music continuent également d’attirer l’attention. Mais il existe une option de musique en streaming différente que tout le monde devrait envisager de vérifier dès maintenant. Nous parlons d’Amazon Music Unlimited, qui est tout aussi bon que des concurrents de premier plan comme Spotify selon de nombreux abonnés.

Oh, et il se trouve aussi GRATUIT pour un temps limité grâce à une promotion spéciale en cours en ce moment sur Amazon.

Passez à la page promo sur Amazon et vous pouvez marquer la mère de toutes les offres de lancement. Inscrivez-vous maintenant en tant que nouveau client et vous obtenez non pas 7 jours… pas 2 semaines… pas un mois… mais 90 jours d’accès gratuit au service !

C’est vrai, mesdames et messieurs – vous pouvez obtenir trois mois de musique en streaming illimitée à partir de la bibliothèque d’Amazon de plus de 60 millions de chansons. L’accord est ouvert à toute personne qui n’a pas déjà eu d’abonnement Amazon Music Unlimited dans le passé.

Et comme nous l’avons mentionné plus tôt, cette offre ne se limite pas à la période d’essai gratuite prolongée. Une fois l’essai terminé, vous continuerez à économiser de l’argent si vous êtes abonné à Amazon Prime. Amazon Music Unlimited coûte 9,99 $ par mois, tout comme les services comparables, mais les membres Prime l’obtiennent pour seulement 7,99 $ par mois !

Conditions générales d’Amazon

Cette offre d’essai gratuite de 90 jours d’un forfait individuel mensuel Amazon Music Unlimited est disponible uniquement pour les nouveaux abonnés à Amazon Music Unlimited qui achètent un article éligible expédié et vendu par http://www.amazon.com, inscrivez-vous pour un Amazon éligible abonnement (par exemple Prime, Kindle Unlimited, Prime Video Channel), ou enregistrez un appareil éligible dans l’application Alexa. Vous recevrez un e-mail d’Amazon avec des instructions sur la façon de profiter de cette offre. L’offre doit être utilisée dans les 30 jours suivant la réception de l’e-mail. Après l’essai promotionnel, votre abonnement se poursuivra automatiquement au prix mensuel de 9,99 $ (7,99 $ pour les membres Prime), jusqu’à ce que vous l’annuliez. Le contenu et les services numériques peuvent uniquement être disponibles pour les clients situés aux États-Unis et sont soumis aux conditions générales d’Amazon.com Services LLC. Offre limitée à une par client et compte. Amazon se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’offre à tout moment. L’offre n’est pas transférable et ne peut être revendue. Si vous violez l’une de ces conditions, l’offre sera invalide. Si l’un des produits ou contenus liés à cette offre est retourné, votre remboursement sera égal au montant que vous avez payé pour le produit ou le contenu, sous réserve des politiques de remboursement applicables.

