Amazon Music vs Apple Music : quel service autre que Google est le meilleur pour les utilisateurs d’Android ?

Amazon Music Unlimited est un service de streaming premium avec un catalogue aussi vaste qu’Apple Music. Ce qui lui manque peut-être en termes de personnalisation, il le compense en termes d’options et de prix.

Avantages

Excellente offre pour les membres Amazon Prime Plusieurs plans, y compris l’option audio Ultra HD Fonctionne bien La qualité HD multiplateforme est standard

Les inconvénients

La personnalisation n’est pas géniale Les aspects sociaux sont sous-développés N’a pas le facteur « cool »

Apple Music apporte une personnalisation et une curation personnalisée à égalité avec Spotify, ainsi que des tonnes de contenu original et d’exclusivités. C’est un bon citoyen sur Android depuis des années malgré le nom.

Avantages

Disponible sur Android (et Apple, bien sûr) Fantastique curation et personnalisation de la musique Fonctionne bien avec la radio Beats 1 multiplateforme

Les inconvénients

Certaines parties de l’interface semblent déroutantes et redondantes Difficile de trouver les chansons récemment jouées Aucune option gratuite ou financée par la publicité

Aux fins de cette confrontation entre Amazon Music et Apple Music, je comparerai le forfait mono-utilisateur d’Amazon Music Unlimited au forfait mono-utilisateur d’Apple Music. Les deux services proposent des forfaits familiaux avec des catalogues, des fonctionnalités et des tarifs similaires, mais Amazon Music propose une demi-douzaine d’autres forfaits, notamment des forfaits étudiants, Ultra HD et pour un seul appareil.

Comme vous pouvez vous y attendre, ces deux géants de la technologie ont beaucoup des mêmes offres de contenu et des catalogues de musique similaires, ce qui les classe tous deux parmi les meilleurs services de streaming musical. Leurs prix sont compétitifs les uns par rapport aux autres et au reste du domaine (bien qu’Amazon offre aux abonnés Prime une réduction de prix pour les forfaits individuels et pour un seul appareil). En ce qui concerne la musique haute définition et haute fidélité, cependant, Amazon vole la vedette.

Amazon Music Unlimited Frais mensuels Apple Music À partir de 8 $ 10 $ Nombre de morceaux > 75 millions > 90 millions Qualité audio standard 320 kbps 256 kbps Options HD Jusqu’à 24 bits 192 kHz Jusqu’à 24 bits, 192 kHz Plateformes Android

Système d’exploitation incendie

Écho

iOS

macOS

les fenêtres

tvOS

Web Android

Écho

iOS

macOS

Windows (dans iTunes)

Web Smart Assistant Alexa Siri Fonctionnalités sociales Oui Oui Fonctionnalités spéciales Ma bande son

Mon mix découverte

Mélange de favoris côte à côte

Mélange d’amis

Battements 1

Même si je ne regarde que les forfaits mono-utilisateur pour chaque service dans cet article, il est important de noter qu’il existe d’autres forfaits disponibles sur Amazon Music et Apple Music. Pour une référence rapide, consultez le tableau ci-dessous pour les frais mensuels de chaque plan :

Amazon Music Apple Music gratuit, plan financé par la publicité* Oui NA Prime Music Plan avec abonnement Prime

limité en chansons NA Forfait utilisateur unique illimité À partir de 8 $ 10 $ Forfait illimité pour un seul appareil À partir de 4 $ NA Forfait étudiant illimité 1 $ pour les membres Prime Student

5 $ par mois si non membre Prime 5 $ pour 48 mois Forfait familial illimité 15 $ 15 $

Le niveau d’appareil unique d’Amazon Music n’est disponible que sur les haut-parleurs Echo et les appareils pris en charge par Alexa.

Amazon Musique illimitée

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Si vous êtes déjà membre d’Amazon Prime et que vous ne payez pas actuellement pour un autre service d’abonnement ou si vous n’êtes pas satisfait de votre service actuel, vous devriez réfléchir sérieusement à Amazon Music Unlimited. Il propose un catalogue musical complet de plus de 75 millions de chansons (un peu comme Spotify ou Apple Music). Il propose plusieurs options de niveau pour répondre à différents besoins et configurations, notamment des forfaits gratuits (Prime Music), des forfaits pour un seul appareil, des forfaits étudiants et des forfaits familiaux.

Vous avez également accès à 7 millions de chansons en Ultra HD, y compris des albums remasterisés exclusifs Ultra HD, offrant une qualité jusqu’à 24 bits, 192 kHz, soit 10 fois le débit binaire d’un fichier standard et vous aide à entendre toutes les nuances d’un enregistrement en studio. Pendant ce temps, les morceaux de qualité HD sont inclus dans le plan standard, avec un débit binaire deux fois supérieur, préservant les détails des chansons pour un son sans perte de qualité CD. Il existe également un contenu audio spatial, qui offre une expérience d’écoute encore plus immersive avec des chansons compatibles. Ces fonctionnalités supplémentaires font que l’expérience d’écoute rivalise avec celle de la qualité CD, ou mieux, ce qui signifie que vous ne sacrifiez pas la qualité sonore pour écouter en streaming plutôt que des pistes sur un disque ou un autre support.

Amazon Music n’a pas la réputation de proposer de la musique soigneusement sélectionnée ou des listes de lecture personnalisées pour lesquelles Apple Music, Spotify et même Pandora sont connus. Pourtant, cela s’améliore dans ces domaines. Une partie de cette croissance est un engagement à améliorer ses personnalisations. Des fonctionnalités telles que la série de listes de lecture Side by Side avec des commentaires d’artistes et My Soundtrack et My Discovery Mix montrent que cela s’améliore. De plus, Amazon propose désormais des podcasts en plus de la musique, avec des « millions » parmi lesquels choisir dans le cadre d’un abonnement. Plus récemment, Amazon a ajouté des transcriptions de podcasts synchronisées pour suivre les podcasts, ce qui est un ajout vraiment cool.

Amazon n’a peut-être pas les points intéressants que Spotify ou Tidal ont, mais il fait tout ce qu’il peut pour gagner en notoriété parallèlement à sa part de marché croissante.

Pomme Musique

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Après avoir changé l’industrie de la musique avec iTunes et l’iPod, Apple était certes en retard sur la scène de la musique en streaming. Cependant, comme pour tout ce que fait Apple, quand il est finalement arrivé, il l’a fait dans un gros manière. En 2014, Apple a acquis Beats, non pas tant pour les écouteurs à la mode, mais pour le service de musique en streaming de Dr. Dre du même nom et ses nombreuses offres de contenu. Beats existait déjà en tant qu’application sur Android à l’époque, il était donc parfaitement logique de faire la transition d’Apple Music vers cette plate-forme et cette base d’utilisateurs existantes. Et tu sais quoi? C’est une très belle expérience !

Apple Music sur Android offre toutes les mêmes fonctionnalités que sur les appareils Apple, y compris la conservation musicale exceptionnelle de l’entreprise et la personnalisation et la personnalisation alimentées par l’IA, ainsi que l’accès aux podcasts. J’ai été époustouflé par la qualité de la musique suggérée, en particulier par rapport aux suggestions que me donne Amazon Music.

Aussi bon qu’Apple Music soit sur Android (et d’autres plates-formes), il présente quelques inconvénients. Pour commencer, il n’y a pas de niveau musical gratuit ou financé par la publicité, ce que proposent à peu près tous les autres services de musique sur Android. De plus, bien qu’Apple propose des réductions pour les étudiants et des forfaits familiaux, il n’offre pas de réductions de prix supplémentaires (même pas pour les super fanboys qui s’abonnent à d’autres services Apple).

Mais, comme Amazon, Apple a ajouté un son spatial ainsi qu’un suivi dynamique de la tête qui, lorsque vous portez une paire d’AirPods Apple compatibles, peuvent garantir que la musique vous suit et reste avec vous lorsque vous marchez ou vous déplacez, avec un son toujours optimal. Avec Dolby Atmos et la prise en charge audio sans perte, vous bénéficierez également d’une expérience d’écoute premium avec Apple Music. Bien que la nouvelle fonctionnalité appelée Apple Music Voice, qui permet aux abonnés de rechercher exclusivement des chansons à l’aide de Siri et des commandes vocales, ne soit pas disponible pour les utilisateurs d’Android, il s’agit d’une option intéressante qui offre à Apple une polyvalence supplémentaire dans les options de forfait : Apple Music Voice coûte 4,99 $/ mois

Cela dit, j’ai été frustré par la difficulté de trouver des chansons que j’ai récemment écoutées sur Apple Music (pas seulement récemment téléchargées). C’est quelque chose pour lequel Amazon Music a toujours été bon. Apple Music doit également surmonter le courant sous-jacent d’hostilité (parfois flagrante) en tant qu’envahisseur en quelque sorte sur une plate-forme concurrente, contrairement aux autres services.

Bataille des marques qui gagne ?

Ces deux services de musique offrent une sélection exceptionnelle et un bon rapport qualité-prix, mais en fin de compte, je pense qu’Amazon Music Unlimited devance Apple Music pour plusieurs raisons clés. D’une part, Amazon offre beaucoup plus de choix à ses utilisateurs en ce qui concerne les options de forfait et la tarification (et le choix est la raison d’être d’Android !). Étant donné que la version gratuite, bien que limitée, fait partie d’un abonnement Amazon Prime, c’est également un excellent moyen de tester les eaux avant de plonger dans un niveau payant pendant beaucoup plus longtemps qu’une période d’essai standard, offerte par les deux services.

En fin de compte, lorsqu’il s’agit d’Amazon Music contre Apple Music, votre choix peut être motivé par d’autres facteurs, tels que ce que votre famille veut, ce que vos amis utilisent ou les types d’extras que vous préférez. Quoi qu’il en soit, vos options pour diffuser des services de musique sur Android pourraient être encore meilleures que ce que vous aviez imaginé auparavant.

