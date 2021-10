Amazon n’attend pas le Black Friday, ses produits sont désormais réduits jusqu’à 50% | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous n’avez pas besoin d’attendre le Black Friday pour économiser jusqu’à 50 % sur les produits Amazon. Le géant du commerce électronique a déclassé une grande partie de ses Echo, Kindle, Fire TV Stick et plus encore. Profitez-en et achetez moins cher !

Le Black Friday 2021 approche à grands pas. Il se tiendra le vendredi 26 novembre, même si les offres ne seront pas réduites seulement à ce jour, mais s’étendront à toute la semaine, comme il est de coutume depuis quelques années.

Mais vous n’avez pas besoin d’attendre le Black Friday pour économiser et acheter moins cher. Amazon a anticipé le Black Friday et nombre de ses produits sont déjà en vente avec des remises allant jusqu’à 50 %.

Le géant du e-commerce propose une bonne partie de ses appareils avec Alexa et certains de ses lecteurs de e-books, vous trouverez donc de nombreux Amazon Echo, Kindle ou Fire TV Stick avec des remises intéressantes.

Ici, nous passons en revue certaines des ventes les plus juteuses sur les produits Amazon avec Alexa, prenez-en note !

Offres sur Amazon Echo

C’est maintenant le meilleur moment pour acheter un Amazon Echo. Que vous souhaitiez un simple haut-parleur Alexa ou un écran intelligent d’Amazon, vous pouvez désormais trouver des remises allant jusqu’à 50 % sur différents modèles.

Ici, nous vous laissons les offres les plus intéressantes sur les appareils Echo:

Echo Flex pour 14,99 euros (15 euros moins cher). Echo Dot 3ème génération pour 24,99 euros (25 euros moins cher). Echo Dot 4ème génération pour 34,99 euros (25 euros moins cher). Echo Dot 4ème génération avec horloge intégrée pour 44,99 euros (25 euros moins cher). Echo 4ème génération pour 74,99 euros (25 euros moins cher). Echo Show 5 (2e génération, modèle 2021) pour 54,99 euros (30 euros moins cher). Echo Show 8 (1ère génération, modèle 2019) à 64,99 euros (45 euros moins cher). Echo Show 8 (2e génération, modèle 2021) pour 99,99 euros (30 euros moins cher).

Offres sur Amazon Fire TV Stick

Convertir n’importe quel téléviseur en Smart TV n’a jamais été aussi bon marché. Amazon a rétrogradé son Fire TV Stick et maintenant vous pouvez les acheter beaucoup moins cher.

Jetez un œil aux soldes de cette famille de produits Amazon :

Fire TV Stick Lite avec commande vocale Alexa pour 19,99 euros (15 euros moins cher). Fire TV Stick avec commande vocale Alexa pour 24,99 euros (10 euros moins cher). Fire TV Stick 4K Ultra HD avec commande vocale Alexa pour 39,99 euros (20 euros moins cher).

Offres sur Amazon Kindle

Les lecteurs de livres électroniques Amazon sont parmi les plus populaires et les plus appréciés par les utilisateurs, et vous pouvez désormais économiser pas mal d’argent pour acheter le vôtre.

Faire attention à offres sur Amazon Kindle dont vous pouvez bénéficier :

Offres sur Amazon Ring et Blink

Amazon a dans son catalogue des sonnettes, des caméras et des systèmes de vidéosurveillance intelligents pour votre maison. Il s’agit de Familles de produits Ring et Blink, et certains de ses modèles bénéficient également des soldes d’octobre d’Amazon.

Voici les appareils que vous pouvez acheter moins cher dès maintenant :

Blink Mini, caméra de sécurité intelligente à 27,99 euros (7 euros moins cher). Blink Indoor, caméra de sécurité HD sans fil d’intérieur à 59,99 euros (20 euros moins cher). Blink Outdoor, caméra de sécurité extérieure sans fil HD à 69,99 euros (30 euros moins cher). Ring Video Doorbell Wired pour 49 euros (10 euros moins cher). Kit Ring Alarm 5 pièces (2ème génération) pour 179 euros (129 euros moins cher).

Tu le sais déjà! Vous n’avez pas besoin d’attendre le Black Friday pour acheter les produits les plus emblématiques d’Amazon à un prix imbattable.

Ça oui, il faudra vous dépêcher car certaines des promotions que nous avons rassemblées dans cette liste sont des offres flashAlors n’attendez pas si vous ne voulez pas être en retard.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.