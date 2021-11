Amazon ne fait pas de rock, selon des artistes et d’autres, dans un appel au rejet de la technologie de numérisation de la paume sur le site de Red Rocks

Une illustration sur le site Web d’un groupe appelant à l’amphithéâtre Red Rocks près de Denver pour annuler l’utilisation de la technologie de numérisation de la paume d’Amazon. (Capture d’écran via amazondoesntrock.com)

« Mettez vos mains en l’air, agitez-les comme si vous ne vous en souciiez pas ! » quelqu’un a dit, quelque part, une fois. Mais les musiciens et les groupes de défense des droits humains s’en soucient et dénoncent les mains agitées sur la technologie de numérisation de la paume d’Amazon dans un lieu célèbre du Colorado.

Des centaines d’artistes et une trentaine d’organisations demandent au Red Rocks Amphitheatre à l’extérieur de Denver d’annuler tous les contrats et d’utiliser les scanners Amazon One pour participer à des événements. Un site Web appelé AmazonDoesntRock.com a été créé pour partager les préoccupations du groupe collectif concernant la technologie de dépistage biométrique.

L’effort est mené par Fight for the Future, un groupe de défense des droits qui affirme canaliser l’indignation d’Internet vers le pouvoir politique pour remporter des victoires d’intérêt public.

Les musiciens, les organisations et les fans sont invités à signer une lettre adressée à Red Rocks, au promoteur de concerts AEG Worldwide et à son groupe de billetterie AXS pour arrêter l’utilisation de la technologie, affirmant que « la diffusion d’outils de surveillance biométrique comme les scans palmaires et la reconnaissance faciale [transforms venues] dans des points chauds pour les raids de l’ICE, les fausses arrestations, le harcèlement policier et les identités volées.

Amazon et AEG ont annoncé en septembre qu’Amazon One viendrait à Red Rocks pour permettre aux fans de connecter leurs données palmaires à un compte de billetterie et d’accélérer l’entrée dans l’amphithéâtre.

Todd Humphrey, vice-président directeur de l’expérience des fans pour le Seattle Kraken, scanne sa paume pour entrer dans Big Chicken, un magasin qui utilise la technologie Just Walk Out d’Amazon à la Climate Pledge Arena de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon One a fait ses débuts en septembre 2020 en tant que méthode d’entrée et de paiement dans les magasins de proximité Amazon Go à Seattle. Il a depuis été ajouté à d’autres magasins Go et à d’autres emplacements, tels qu’Amazon Go Grocery et Amazon Books, ainsi qu’à un magasin Whole Foods à Seattle.

Amazon fait également un effort pour introduire la technologie dans les salles de concert et les stades. La nouvelle Climate Pledge Arena de Seattle comprend quatre magasins d’alimentation qui permettent la numérisation de la paume comme méthode d’entrée et de paiement. Les magasins disposent de la technologie plus large «Just Walk Out» d’Amazon qui est destinée à faire entrer et sortir les fans et à revenir plus rapidement aux sièges.

Amazon One fonctionne en scannant les paumes des clients participants, leur offrant une alternative au processus régulier d’utilisation d’un code QR dans une application pour s’enregistrer ou une autre méthode de paiement et de départ. Il faut moins d’une minute pour s’inscrire et connecter votre paume à votre carte de crédit chez Climate Pledge, par exemple.

Les musiciens qui ont signé la plainte incluent Tom Morello de Rage Against the Machine et Kathleen Hanna de Bikini Kill, entre autres.

« Des milliers de personnes visitent Red Rocks chaque mois pour assister à des performances incroyables, et non pour participer à une dangereuse expérience de surveillance biométrique. » Siena Mann, directrice de campagne de la Colorado Immigrant Rights Coalition, a déclaré dans un communiqué de presse. « Amazon utilisant le prétexte de la commodité pour convaincre des foules de spectateurs d’offrir leurs données biométriques est tordu, dérangeant et inacceptable. En termes simples, les scans palmaires et d’autres formes de collecte de données biométriques, comme la reconnaissance faciale, sont des outils de violence d’État. »