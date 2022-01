Amazon n’est pas loin et apporte Fire TV aux voitures pour tenir tête à Google et Apple | La technologie

2022 est la date qu’Amazon s’est fixée pour pénétrer à l’intérieur de plusieurs constructeurs automobiles avec son système d’exploitation Fire TV destiné au divertissement.

Amazon veut être partout et c’est pourquoi il sera désormais également présent à l’intérieur des véhicules. Cela peut sembler étrange, mais nous devons nous rappeler qu’aujourd’hui Google et Apple font partie de nombreuses voitures, la démarche d’Amazon a été la démarche logique et attendue de la part de l’entreprise.

A quoi ressemblera cette présence ? Il est possible que lorsque l’on pense à Amazon dans une voiture, la première chose qui nous vient à l’esprit soit la possibilité de faire des achats au sein de sa plateforme e-commerce, mais rien n’est plus éloigné de la vérité. Et, est-ce que, ce que veut Amazon, c’est intégrer Fire TV aux véhicules.

Oui, votre système de divertissement embarqué. C’est un peu étrange de penser qu’Amazon souhaite ajouter cela à un véhicule, mais la réalité est que l’avenir du divertissement dans le châssis n’a pas encore été décidé.. L’avancement des voitures intelligentes a rendu cela de plus en plus important.

De plus, Amazon comme Google et Apple a son propre assistant ; étant Alexa un élément clé pour comprendre Fire TV à l’intérieur d’une voiture. Amazon dit que vous pouvez parler à Alexa en conduisant, vous pouvez poser des questions de toutes sortes et vous n’aurez pas à lâcher le volant..

En termes de divertissement, les utilisateurs à l’arrière sont ceux qui apprécieront les films et séries de Fire TV. Les premières voitures qui intégreront ce système sont plusieurs, même si toutes n’appartiennent pas à la même entreprise : Grand Cherokee, Grand Wagoneer Jeep et Chrysler Pacifica.

La date d’apparition de Fire TV est 2022, il faudra donc être attentif pour voir comment cette intégration se développe au sein des voitures. Il ne vous reste plus qu’à attendre de voir le mouvement d’Apple et de Google.