Amazon News tire sur le prix du Bitcoin (BTC) de 15%, plus de 640 millions de dollars de positions courtes liquidées ⋆ Crypto new media

Bitcoin (BTC) a grimpé en flèche de 15% aujourd’hui, dépassant les 38 500 $ dans un fort rebond. La nouvelle selon laquelle le géant du commerce électronique Amazon s’efforce d’intégrer les paiements Bitcoin à sa fin a apporté tous les feux d’artifice.

Au moment de mettre sous presse, Bitcoin (BTC) se négocie à 38 315 $ avec une capitalisation boursière de 719 milliards de dollars. Plus de 640 millions de dollars de positions courtes ont été liquidés en une heure seulement. Citant des données de Bybt.com, le journaliste chinois Colin Wu a rapporté :

« Le volume de liquidation d’aujourd’hui a dépassé les 800 millions de dollars américains et la principale commande à court terme a été liquidée. Le montant de la liquidation des commandes à court terme au cours de la dernière heure a atteint 640 millions de dollars américains, ce qui est le plus grand volume de liquidation en une seule journée en plus de deux mois ».

Courtoisie : Bybt

Sources d’initiés : Amazon va intégrer les paiements Bitcoin

Samedi dernier, le 25 juillet, CoinGape a annoncé qu’Amazon cherchait à embaucher un chef de produit pour sa division crypto et blockchain. Dans un autre développement, une source privilégiée a déclaré à la publication d’information City AM qu’Amazon envisageait ” définitivement ” de lancer les paiements Bitcoin et crypto d’ici la fin de cette année. La source a dit :

«Il ne s’agit pas seulement de mettre en place des solutions de paiement par crypto-monnaie à un moment donné dans le futur – il s’agit d’une partie intégrante, bien discutée et intégrale du futur mécanisme de fonctionnement d’Amazon. Cela commence par Bitcoin – c’est la première étape clé de ce projet de cryptographie, et la directive vient du sommet… »

Tout en haut, la source signifiait que cela venait de Jeff Bezos lui-même. Fait intéressant, l’exécutif a ajouté que le projet est “à peu près prêt à rouler” mais ne sera pas seulement exclusif à Bitcoin. Les dirigeants d’Amazon explorent actuellement la possibilité d’intégrer des paiements pour certaines des dix principales crypto-monnaies.

«Ethereum, Cardano et Bitcoin Cash seront les prochains en ligne avant de mettre en ligne huit des crypto-monnaies les plus populaires. Cela ne prendra pas longtemps car les plans sont déjà là et ils y travaillent depuis 2019 », a déclaré la source.

Le jeton de chiffrement natif d’Amazon

La source a ajouté que, dans la phase finale du projet, Amazon lancera son propre jeton crypto natif. Dans une démarche de « tokenisation », Amazon expérimentera les paiements cryptographiques sur sa plateforme. La source a noté :

Cela devient alors une infrastructure à plusieurs niveaux où vous pouvez payer des biens et services ou gagner des jetons dans le cadre d’un programme de fidélité. Il n’y a pas grand-chose de plus, pour l’instant, mais vous pouvez garantir que le plan Bitcoin sera surveillé de près, car les opportunités avec la propre version d’Amazon d’un crypto seront explorées.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.