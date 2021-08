Amazon offre de grosses remises sur les claviers de jeu Razer de dernière génération

in

Razer lance de nombreux claviers de jeu chaque année, chacun avec des mises à niveau incrémentielles par rapport au modèle précédent. Si vous recherchez simplement une terrasse bon marché, vous trouverez d’excellents prix sur les modèles de la génération précédente, et Amazon propose une pléthore d’économies ce week-end.

Les claviers de jeu Razer Cynosa et Ornata sont les stars du spectacle ici, tous deux approchant de leurs prix les plus bas jamais enregistrés en ce moment. Le Cynosa est à 20 $ de rabais à seulement 39,99 $ (au lieu de 59,99 $) – c’est à seulement 5 $ d’un creux record que nous n’avons pas vu depuis janvier. Pendant ce temps, l’Ornata est en baisse de 99,99 $ à 59,99 $, à seulement 8 $ du record de 51 $ que nous n’avons vu que deux fois dans la vie de ce modèle.

Ces claviers sont à peu près identiques à leurs prédécesseurs plus chers en termes d’expérience et de qualité, mais n’offrent pas les commandes multimédia dédiées trouvées dans les modèles ultérieurs. Vous trouverez toujours quelques remises sur les versements V2, mais la valeur offerte dans les claviers moins chers n’est pas tout à fait égale ici, car nous avons vu des prix beaucoup plus bas sur les modèles les plus récents dans la mémoire récente.

Cependant, si vous ne souhaitez pas acheter un clavier de jeu plus ancien, le Razer BlackWidow Tournament Edition V2 est actuellement disponible à son prix le plus bas – seulement 69,99 $ contre 139,99 $. C’est une remise massive de 70 $ sur un deck premium, et il est également disponible avec une gamme d’options de commutation.

Vous n’êtes pas aux États-Unis ? Faites défiler vers le bas pour plus d’offres de clavier de jeu bon marché dans votre région.

Les meilleures offres de clavier de jeu Razer d’aujourd’hui

Clavier de jeu Razer Cynosa Chroma : $59.99 39,99 $ sur Amazon

Économisez 20 $ – Avec 20 $ de réduction sur le PDSF, ce clavier de jeu Razer Cynosa ne coûte que 5 $ de plus que son prix le plus bas jamais enregistré. C’est une excellente remise étant donné que nous n’avons pas vu de prix moins cher depuis une brève baisse en janvier. Il s’agit de l’ancienne version, mais vous ne faites que supprimer les clés multimédias dédiées de la V2, car l’expérience entre elles est très similaire.

Razer Cynosa V2 : $59.99 49,99 $ sur Amazon

Voir l’offre

Clavier de jeu Razer Ornata : 99,99 $ 59,99 $ sur Amazon

Économisez 40 $ – Le Razer Ornata n’est qu’à 8 $ de son prix record de tous les temps en ce moment, et ce coût de 51 $ n’a été vu que deux fois dans la durée de vie de cet appareil. Encore une fois, la seule vraie différence entre ce modèle et le plus récent Ornata V2 réside dans les touches multimédias dédiées sur ce dernier pont, donc le prix inférieur ici en vaut la peine si vous recherchez simplement un clavier hybride moins cher.

Razer Ornata V2 : 99,99 $ 79,99 $ sur Amazon

Voir l’offre

Clavier de jeu Razer BlackWidow Tournament Edition V2 : 139,99 $ 69,99 $ sur Amazon

Économisez 70 $ – Dans le cas de l’édition BlackWidow Tournament, vous n’aurez pas besoin d’acheter un appareil plus ancien pour obtenir un prix avantageux. À 69,99 $, vous trouverez le deck à 60% disponible à son coût le plus bas à ce jour, et il est disponible avec des commutateurs verts, oranges ou jaunes pour démarrer.

Voir l’offre

Plus d’offres sur les claviers de jeu Razer

Plus des meilleures offres de clavier de jeu Razer d’aujourd’hui

Si vous équipez votre équipement complet, consultez les dernières offres d’ordinateurs portables de jeu pour plus de remises. Ou jetez un œil aux dernières chaises de jeu bon marché, aux ventes de moniteurs de jeu et aux prix des souris de jeu.