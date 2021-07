Amazon offre un nouvel avantage mensuel de 170 $ aux employés qui se rendent au travail à vélo

Amazon souhaite encourager davantage de navetteurs à vélo dans ses bureaux urbains de Seattle et ailleurs en offrant une subvention liée au vélo. (Photo Amazon)

Lorsque les employés d’Amazon retournent dans les immeubles de bureaux de la région de Seattle, le faire à vélo pourrait être rentable, car l’entreprise a annoncé jeudi qu’elle ajoutait un avantage pour les navetteurs adaptés aux vélos.

Amazon offrira 170 $ par mois à ses plus de 60 000 employés d’entreprise et de technologie de la région pour aider à compenser les coûts liés au vélo pour se rendre au travail. L’entreprise affirme que la promotion d’une mobilité plus verte fait partie de ses initiatives de développement durable plus larges. Et l’avantage est directement lié à l’engagement d’Amazon à construire des campus urbains où les employés peuvent utiliser des alternatives au transport à conducteur unique pour se rendre au travail.

Bien que passer au vert puisse être un avantage pour offrir la subvention vélo, changer de vitesse sur les avantages ne peut pas nuire à la bataille en cours d’Amazon avec d’autres entreprises pour attirer les talents. Microsoft, Facebook, Google et d’autres employeurs technologiques de la région de Seattle offrent également des avantages liés au vélo. Le New York Times a rendu compte en juin des diverses mesures prises par les employeurs pour attirer les nouvelles recrues et les fidéliser.

Amazon dit qu’à Seattle, plus de 20% de ses employés se rendent au travail à pied ou à vélo et 50% utilisent les transports en commun ou les options de covoiturage. L’entreprise fournit déjà des laissez-passer gratuits à tous les employés.

Il y a plusieurs années, Amazon a intégré les pistes cyclables protégées à l’infrastructure dédiée autour de son siège social agrandi dans la région de Denny Triangle.

Selon un article de blog d’entreprise, l’avantage vélo couvrira diverses dépenses potentielles, telles que :

Location de vélos : Les employés peuvent louer un vélo à emporter, y compris des vélos électriques, moyennant des frais mensuels remboursables.

Partage de vélos : Les employés peuvent passer en charges les coûts de location de vélos sans quai ou amarrés à court terme, basés sur une application.

Maintenance: Les employés peuvent profiter de deux mises au point gratuites chaque année civile. Amazon fera venir un fournisseur sur place que les employés pourront utiliser, ou si les employés préfèrent utiliser leurs propres services, ils seront remboursés.

Stationnement vélo: Les employés peuvent accéder au stationnement pour vélos dans les installations de transport en commun ou les bureaux sans cages à vélos Amazon.

Un cycliste Jump passe devant une zone de construction amazonienne à Seattle. (Photo de fichier . / Kurt Schlosser)

L’avantage à Seattle est disponible pour tous les employés qui ne se sont pas inscrits pour un stationnement continu dans un parking Amazon, et la subvention est destinée à correspondre aux coûts de stationnement locaux. Ces coûts peuvent varier dans d’autres villes où Amazon se développe, comme Bellevue, Wash., Arlington, Va., et Nashville, Tenn.

Amazon s’attend à ce que la majeure partie de ses employés d’entreprise retournent au bureau la semaine du 7 septembre et a récemment ajusté les directives concernant le travail à distance et en personne. La ligne de base post-pandémie de l’entreprise sera désormais de trois jours par semaine au bureau et la possibilité de travailler à distance jusqu’à deux jours par semaine.

L’entreprise a déclaré que l’incitatif à vélo vise à encourager des déplacements plus écologiques, même si ce n’est que quelques jours par semaine.

« La réduction de notre empreinte carbone est un effort à multiples facettes qui comprend la construction de campus urbains et bien connectés, la conception de bâtiments qui utilisent des énergies renouvelables et la possibilité pour les employés de choisir facilement les transports en commun plutôt que leurs véhicules individuels », John Schoettler, vice-président de Global Real Estate and Facilities, a déclaré dans un communiqué.

Amazon a publié mercredi son rapport de développement durable 2020, qui montrait qu’au fur et à mesure que ses ventes montaient en flèche pendant la pandémie, ses émissions de carbone ont également augmenté de 19%. Le rapport vise à évaluer les progrès accomplis vers l’engagement climatique 2019 d’Amazon pour atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2040. L’entreprise a réduit son intensité carbone l’année dernière, une mesure de la pollution au carbone par dollar gagné.

Un cycliste passe devant les bureaux de Google dans le quartier Fremont de Seattle. (Photo de fichier . / Kurt Schlosser)

Une partie de la concurrence d’Amazon dans la région de Seattle est également axée sur les incitations à deux roues.

Microsoft les employés peuvent demander le remboursement des dépenses liées au vélo telles que les vélos, l’équipement et l’entretien du programme Perks+ de l’entreprise, qui alloue 1 200 $ à chaque employé à utiliser à diverses fins liées à la condition physique. Ceux qui se rendent régulièrement au travail à vélo peuvent être remboursés jusqu’à 240 $ par année civile pour l’achat, les améliorations, l’entretien et/ou l’entreposage d’un vélo. Et les employés ont droit à des remises dans les magasins de vélos locaux pour les mises au point et les remises.

Google offre un incitatif quotidien en espèces à ceux qui se rendent au travail en utilisant l’un des modes de transport éligibles sans voiture – vélo, marche, GBus, transport en commun, covoiturage, covoiturage, moto et modalités de prise en charge/dépose. L’avantage a été suspendu pendant le travail à distance, mais l’entreprise cherche à le ramener, a déclaré un représentant.

Facebook les employés sont admissibles à l’indemnité de transport de 50 $ de l’entreprise, qui peut être utilisée pour les frais de déplacement liés au vélo, comme les services de réparation, les pièces et les achats d’accessoires de sécurité. L’entreprise organise également des cliniques de formation à vélo en ligne et en personne, des consultations sur l’équipement et des ateliers de planification d’itinéraires. Les employés peuvent également utiliser leur remboursement de bien-être, jusqu’à 720 $ par année civile, pour certains achats de vélos, des locations de vélos à long terme et même des frais d’inscription à des courses de vélos.

Cascade Bicycle Club a déclaré qu’il saluait Amazon pour avoir fait le pas.

« Le transport est la principale source d’émissions de carbone à Seattle et dans tout le pays, nous encourageons donc davantage d’employeurs à faire de même alors que nous travaillons tous pour réduire les émissions de carbone, améliorer la qualité de l’air, réduire les embouteillages et améliorer la santé et le bien-être », club La présidente Tamara Schmautz a déclaré dans un communiqué.