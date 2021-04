Amazon organise un événement de vaccination pour des milliers de travailleurs au centre de distribution au sud de Seattle

Un employé d’Amazon reçoit un masque en entrant dans un centre de distribution à Kent, Washington, avant un quart de travail dans l’immense entrepôt de manutention de colis. (Photo de fichier . / Kurt Schlosser)

Amazon attend des milliers de ses employés d’exploitation lors d’un événement de vaccination COVID-19 lundi au centre de distribution de l’entreprise à Kent, Washington.

Il s’agit du premier événement de vaccination sur place pour les travailleurs d’Amazon dans l’État de Washington. Le géant de la technologie a organisé des événements dans des centres de distribution du Missouri, du Nevada et du Kansas, a-t-il déclaré dans un article de blog du 25 mars.

Amazon travaille avec plusieurs prestataires de soins de santé agréés pour administrer les vaccins et les inscriptions sont toujours en cours. Le centre de distribution BF14 emploie près de 3000 personnes et Amazon a déclaré que l’événement était également ouvert aux employés des entrepôts des sites environnants.

«Nos événements protégeront les employés d’Amazon tout en aidant à alléger le fardeau des cliniques de vaccination gérées par la communauté», a déclaré Amazon.

Amazon a fait pression sur les Centers for Disease Control and Prevention en décembre, alors que les vaccins étaient lancés pour la première fois aux États-Unis, pour qu’ils prennent soin de certains de ses travailleurs dès que possible. Dave Clark, vice-président directeur des opérations mondiales d’Amazon, a déclaré dans une lettre à l’époque que les travailleurs essentiels de l’entreprise avaient joué un rôle dans la protection des clients en leur permettant de faire livrer des produits importants à domicile.

Clark a envoyé une autre lettre au président nouvellement élu Joe Biden en janvier disant que la société était prête à tirer parti de ses «opérations, technologies de l’information, capacités et expertise de communication pour aider aux efforts de vaccination». Clark a de nouveau souligné que les travailleurs de première ligne d’Amazon devraient recevoir le vaccin le plus tôt possible.

Une infirmière praticienne administre un vaccin COVID-19 en janvier au Amazon Meeting Center de Seattle. (Photo de fichier . / Taylor Soper)

Plus tard en janvier, Amazon a transformé son centre de réunion à son siège du centre-ville de Seattle en un site de vaccination de masse pour le grand public. Amazon s’est associé à Virginia Mason pour la première clinique éphémère le 24 janvier qui a vacciné 2400 personnes.

La société a déclaré cette semaine qu’elle célébrait 50 000 doses administrées dans cette clinique du siège.

Amazon étendra ses efforts sur place à davantage d’employés des centres de distribution à travers le pays à mesure que l’approvisionnement en vaccins deviendra plus disponible.

L’événement de lundi aura lieu de 14h30 à 16h00 au BFI4 d’Amazon, 21005 64th Ave. S., Kent, Washington, 98032.