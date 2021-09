Amazon organisera son événement matériel d’automne 2021 le 28 septembre; nouveaux appareils Echo attendus

Continuez à vérifier cet espace, car Financial Express Online apportera toutes les mises à jour.

Événement Amazon : Le géant du commerce électronique Amazon a officiellement annoncé la date de son grand événement pour annoncer sa prochaine gamme de périphériques matériels. L’événement devrait avoir lieu le mardi 28 septembre à 12 h HE, ce qui signifie qu’en Inde, l’événement débutera à 21 h 30 le 28 septembre. Cependant, comme toujours, Amazon n’a donné aucun indice quant à ce à quoi on peut s’attendre lors de l’événement, en disant simplement sur l’invitation que l’événement aurait des nouvelles concernant les derniers appareils, fonctionnalités ainsi que les services qu’Amazon proposera.

Cependant, si l’on se penche sur les années précédentes, alors ces événements ont marqué les annonces de plusieurs produits et services importants, comme les nouveaux haut-parleurs Echo ou les mises à jour que le logiciel d’Alexa recevait. En dehors de cela, des annonces concernant les routeurs Eero et les mises à jour des caméras Ring ont également été annoncées précédemment lors des événements Amazon. De plus, lors de l’événement d’automne, comme celui qui doit avoir lieu la semaine prochaine, Amazon annonce certains de ses produits les plus uniques et expérimentaux, comme l’annonce de la bague Echo Loop, le drone Ring et les lunettes Echo Frame. Même la Ring’s Car Cam, dont plusieurs images ont été divulguées au début de juin de cette année, a été annoncée par Amazon lors de son événement d’automne l’année dernière, bien qu’elle n’ait pas encore été publiée.

Jusqu’à présent, il semble que l’événement soit uniquement sur invitation, ce qui signifie qu’il ne sera probablement pas diffusé en direct pendant qu’Amazon fait ses grandes annonces.

