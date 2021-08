Amazon ouvre un hub aérien de 1,5 milliard de dollars dans le nord du Kentucky, alimentant des questions sur ses ambitions en matière de fret

in

Un plan de fret Amazon au hub d’Amazon Air à l’aéroport international de Cincinnati/Northern Kentucky. (Photo Amazon)

Amazon a ouvert un hub aérien de 1,5 milliard de dollars dans le nord du Kentucky, où il prévoit de traiter des millions de colis par jour d’ici la fin de l’année.

L’installation, située à l’aéroport international de Cincinnati/Northern Kentucky, servira de plaque tournante pour les opérations de fret aérien d’Amazon aux États-Unis, qui atteignent actuellement 40 emplacements à travers le pays.

Amazon dit que plus de 2 000 employés finiront par travailler dans le hub aérien. Son bâtiment principal est un centre de tri de 800 000 pieds carrés qui fait un usage intensif de la robotique, y compris des unités d’entraînement mobiles (ci-dessous) et des bras robotiques avancés.

Les unités d’entraînement mobiles transportent des colis à travers le nouveau hub d’Amazon Air à l’aéroport international de Cincinnati/Northern Kentucky. (Photo Amazon)

Le hub est “idéalement situé pour nous connecter plus étroitement aux clients de tout le pays”, a déclaré Sarah Rhoads, vice-présidente d’Amazon Global Air, dans un article de blog.

Le hub finira-t-il par connecter l’entreprise à une opportunité commerciale plus importante également ? L’ampleur de l’installation ravive les spéculations sur le potentiel d’Amazon à offrir son propre service de fret de fret, au-delà de la simple exécution des commandes Amazon, en concurrence avec UPS, le service postal américain, FedEx et d’autres.

Si c’est le plan, Amazon ne lève pas la main.

“Pour le moment, nous nous concentrons sur nos clients à coup sûr”, a déclaré Rhoads à CNBC dans une interview publiée mercredi matin. “Nous avons construit le hub à Cincinnati pour servir nos clients Amazon, il n’y a vraiment pas d’autre objectif que cela.”

Amazon a annoncé les plans du nouveau hub aérien central en 2017, a débuté ses travaux en 2019 et a commencé ses opérations la semaine dernière.

La société a effectué son premier achat pur et simple d’avions cargo en janvier, ajoutant onze avions en propriété à sa flotte louée et mettant Amazon sur la bonne voie pour avoir plus de 85 avions cargo dans son réseau d’ici la fin de 2022.