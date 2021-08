Amazon ouvre une nouvelle épicerie Fresh à Seattle dans le cadre d’une propriété développée par Paul Allen’s Vulcan

(Photo Amazon)

Amazon ouvrira sa deuxième épicerie Amazon Fresh dans la région de Seattle la semaine prochaine avec un emplacement dans le quartier central de la ville. Le magasin est à la base du nouveau complexe d’appartements développé par Vulcan Real Estate de Paul Allen.

Situé au 2301 S. Jackson St., en dessous des 532 appartements Jackson, le magasin Fresh de 35 000 pieds carrés ouvrira jeudi. Cela fait suite à l’ouverture d’un magasin dans le quartier Factoria de Bellevue, Washington, qui a attiré des acheteurs curieux lors de son ouverture en juin.

Le magasin ne sera pas aussi high-tech que l’emplacement de Bellevue, qui dispose pour la première fois de la technologie d’achat sans caissier «Just Walk Out» d’Amazon dans l’une de ses épiceries pleine grandeur. La technologie a été mise au point dans les petits magasins de proximité Amazon Go.

L’emplacement de Jackson Street proposera une expérience de paiement traditionnelle, mais le panier Amazon Dash sera une option. Le chariot intelligent utilise des caméras, des capteurs et une balance pour détecter et enregistrer automatiquement les articles sur un affichage numérique derrière la poignée. Amazon a déclaré que les nouvelles fonctionnalités d’Alexa “aident les clients à gérer leurs listes de courses et à mieux naviguer dans les allées”.

Amazon dit qu’il apporte des centaines d’emplois de haute qualité à la communauté, avec un salaire de départ de 17 $ l’heure.

Le premier magasin Amazon Fresh a ouvert ses portes à Woodland Hills, en Californie, en août 2020, et Amazon a depuis ouvert 16 magasins dans le sud de la Californie, l’Illinois, la Pennsylvanie, la Virginie, l’État de Washington et Washington, DC. Le magasin de Seattle sera le 17e et de nouveaux magasins sont prévus pour Woodland Park, NJ; Paramus, New Jersey; et plus d’emplacements dans le sud de la Californie et la région de Chicago. Amazon n’avait pas de détails sur les futurs emplacements qui auraient la technologie «Just Walk Out».

Jackson Apartments à Seattle, développé par Vulcan Real Estate. (Photo Vulcain)

Vulcan Real Estate, la branche d’investissement du défunt co-fondateur de Microsoft Allen, a acquis ce qui s’appelait Promenade 23 en 2016 pour 30,9 millions de dollars. Le terrain abritait autrefois une épicerie Red Apple et d’autres détaillants. Le déménagement dans le district central était une première pour Vulcan, qui possède de vastes propriétés dans le quartier de South Lake Union. Le quartier central historiquement noir a connu un déplacement rapide alors que le boom technologique continue d’amener des milliers d’employés bien rémunérés à la recherche d’un logement dans la ville.

Le site Web de Vulcan indique que les appartements Jackson comprennent 20% de logements abordables pour la main-d’œuvre. Une collection d’art permanente met en valeur l’héritage culturel du quartier avec des œuvres de 14 artistes noirs locaux, dont la plupart sont nés et ont grandi dans la zone centrale, explique Vulcan.

Amazon promet sa gamme habituelle d’articles d’épicerie à bas prix au magasin et un ramassage d’épicerie gratuit le jour même pour les membres Prime. La grande ouverture proposera des cadeaux de produits, des échantillons gratuits, des activités pour les enfants et une chance de gagner des cartes-cadeaux Amazon.

Les heures d’ouverture du magasin seront de 7 h à 22 h tous les jours.