Amazon ouvre une nouvelle épicerie Fresh sur la place North Seattle ; un autre prévu au sud de la ville

Vue d’un nouveau magasin Amazon Fresh en construction à North Seattle le long de Aurora Avenue North à North 130th Street. (Photo . / Kurt Schlosser)

Une épicerie Amazon Fresh ancrera le rafraîchissement d’un vaste centre commercial le long de l’avenue Aurora North, très fréquentée, dans le nord de Seattle.

La signalisation est en place dans le magasin qui est encore en construction au 13025 Aurora Ave. N., près du coin de North 130th Street dans le quartier de Bitter Lake à Seattle. Amazon a déclaré mercredi à . qu’il n’avait pas encore confirmé de date d’ouverture, mais qu’il embauchait actuellement pour l’emplacement.

Le géant de la technologie a ouvert 18 magasins Fresh à ce jour, dont deux emplacements relativement nouveaux dans la région de Seattle. Un magasin a ouvert ses portes dans le quartier Factoria de Bellevue, Washington, en juin et un autre a ouvert ses portes dans le quartier central de Seattle en août.

Les magasins Amazon Fresh font partie de l’expansion rapide de l’épicerie de brique et de mortier d’Amazon à travers le pays, à la suite de son acquisition de Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars en 2017, alors qu’elle tente de prendre une plus grande part de l’industrie alimentaire américaine de 750 milliards de dollars. La société développe également son réseau de magasins de proximité Amazon Go et exploite toujours le service de livraison Amazon Fresh.

Selon la société immobilière Kidder Mathews, Amazon envisage également un nouveau magasin au sud de Seattle à Federal Way, Washington, au 1928 S. Commons. Les plans montrent que le centre commercial de 766 705 pieds carrés est actuellement ancré par Target, Dick’s Sporting Goods, Century Theatres et Kohl’s. Un employé qui a répondu au téléphone mercredi chez Dick’s a déclaré que le mot sur la place était qu’Amazon arrivait, mais aucune signalisation n’est encore apparue.

Amazon n’a pas commenté l’emplacement de Federal Way.

Des travailleurs sont vus à l’intérieur d’un magasin Amazon Fresh en construction à North Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Les ouvriers du bâtiment étaient occupés à entrer et sortir du site de North Seattle mercredi matin. Les plans identifient l’espace d’épicerie à 35 715 pieds carrés. Des espaces de 15 000 et 8 800 pieds carrés de part et d’autre du magasin sont toujours disponibles. Le centre commercial Aurora de 9,98 acres abrite déjà un emplacement Planet Fitness, Starbucks, Burger King, Key Bank, Aurora Donuts et plus encore.

Le concours d’épiceries-penderies se déroule de l’autre côté de la route très fréquentée 99, où un marché de producteurs de germes et un marché familial asiatique se trouvent sur une place à côté d’un hall de loisirs.

Costco chercherait également à ouvrir un emplacement le long de Aurora Avenue North, juste un peu au nord d’Amazon près de North 135th Street dans un ancien emplacement du Sam’s Club. La chaîne à grande surface a un autre emplacement à Seattle, à SoDo.

Amazon a déclaré que les salaires de son nouveau magasin commençaient à 16,90 $ l’heure, avec des avantages sociaux complets et une prime à l’embauche de 1 000 $.

Signalisation le long de Aurora Avenue North pour un nouveau magasin Amazon Fresh. (Photo . / Kurt Schlosser)

La société n’a partagé aucune information supplémentaire, notamment si le magasin serait doté de sa technologie sans caissier «Just Walk Out» qui a commencé dans les magasins de proximité Amazon Go et s’est propagée à certains emplacements Fresh. La technologie, qui permet aux acheteurs de saisir des articles et de quitter le magasin sans faire la queue à la caisse, est utilisée dans le nouveau magasin Bellevue mais pas dans le quartier central.

Amazon propose également Just Walk Out dans deux magasins Whole Foods à partir de l’année prochaine et la technologie sera utilisée dans quatre magasins d’alimentation et de boissons à l’intérieur de la nouvelle Climate Pledge Arena, où le Kraken de Seattle disputera son premier match à domicile dans la LNH la semaine prochaine.

Amazon a ouvert le premier magasin Fresh à Woodland Hills, en Californie, l’année dernière. Il a actuellement des emplacements en Californie, Illinois, Maryland, Pennsylvanie, Virginie et Washington, DC et a déclaré mercredi que deux nouveaux magasins sont confirmés pour le New Jersey, trois autres dans l’Illinois et trois autres en Californie.