Amazon paie 10$ pour scanner la paume de votre main, pourquoi le fait-il ? | La technologie

Accepteriez-vous 10 euros pour scanner la paume de votre main ? C’est ce que propose Amazon aux États-Unis, mais les experts le déconseillent.

Il y a quelques mois, Amazon lançait la plateforme aux États-Unis Amazon One, une technologie pour identifiez-vous et payez dans les magasins physiques avec la paume de votre main.

Amazon l’utilise déjà dans une cinquantaine de magasins physiques à Seattle, New York, New Jersey, Maryland et Texas. Ce sont des magasins Amazon Go (sans commis) ou leurs propres supermarchés.

A priori, cela semble être une bonne idée : c’est très confortable car vous n’avez pas à vous identifier avec votre téléphone portable ou une carte de crédit, et c’est quelque chose de plus privé que la reconnaissance faciale, puisque Personne ne pourra scanner la paume de votre main si vous ne le souhaitez pas, contrairement à votre visage…

Comme Amazon l’explique sur le site Web d’Amazon One, son système de numérisation “capture les minuscules caractéristiques de la paume de la main, à la fois les détails de la surface, tels que les lignes et les crêtes, les caractéristiques sous-cutanées, les motifs veineux, pour créer la signature de la paume “.

Comme l’a révélé TechCrunch, Amazon a lancé une campagne dans les magasins soutenus par Amazon One, où offre 10$ de crédit (pas en espèces) si vous laissez votre paume scanner.

Officiellement Amazon l’utilise pour pouvoir s’identifier dans ses magasins. Mais les experts en protection de la vie privée craignent qu’il ne soit bientôt disponible dans les bâtiments publics, les stades et autres lieux, et utilisé comme un système de suivi des citoyens, au-delà du shopping.

Ils considèrent que c’est un système redondant, car vous pouvez faire la même chose avec une carte sans contact comme les nombreuses qui existent déjà.

“C’est horrible qu’Amazon demande aux gens de vendre leur corps, mais c’est encore pire que les gens le fassent pour un prix aussi bas”, reconnaît Albert Fox Cahn, le directeur exécutif du Surveillance Technology Monitoring Project basé à New York chez TechCrunch.

“Les données biométriques sont l’un des seuls moyens par lesquels les entreprises et les gouvernements peuvent nous suivre en permanence. Vous pouvez changer votre nom, vous pouvez changer votre numéro de sécurité sociale, votre mot de passe, mais vous ne pouvez pas changer l’empreinte digitale de votre paume. Plus nous allons normaliser ces tactiques, plus il sera difficile d’y échapper. Si nous ne tirons pas un trait sur le sable, j’ai très peur de ce que sera notre avenir », explique Cahn.

10$ pour la paume de votre main. Changer pour être identifiable à vie. Selon vous, combien valent vos données biométriques ?