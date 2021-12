Amazon Paperwhite (Signature Edition) : spécialement conçu pour la lecture, il est également fin et portable

L’édition Signature dispose d’un écran plus grand de 6,8 pouces avec une chaleur des couleurs, d’un stockage de 32 Go, d’une charge sans fil et d’un éclairage frontal adaptatif



La lecture est une habitude mourante. La faute à la prolifération rapide des appareils dans notre vie quotidienne, mais beaucoup d’entre nous ont perdu le zèle de lire. Cependant, tous ceux qui aiment lire des livres se retrouveront à lire plus souvent une fois qu’ils auront un Kindle. La facilité d’utilisation, la longue durée de vie de la batterie et la capacité d’achat instantané d’Amazon Kindle signifient qu’il est plus susceptible de vous permettre de lire des livres, des journaux, des magazines et d’autres contenus multimédias numériques. Sur une note personnelle, j’ai toujours voulu initier ma fille à la lecture depuis un bon bout de temps. Je lui ai simplement offert un Kindle Paperwhite et ce fut un plaisir de la voir développer l’habitude de lecture indispensable à l’ère numérique.

Couper pour présenter. Amazon a présenté la prochaine génération de Kindle Paperwhite avec deux nouveaux modèles : le tout nouveau Kindle Paperwhite et le tout premier Kindle Paperwhite Signature Edition. Nous avons obtenu ce dernier à des fins d’examen. Pendant des années, Kindle Paperwhite a été le Kindle le plus populaire, et la nouvelle génération combine un matériel haut de gamme, des performances plus rapides et une interface utilisateur repensée pour une expérience de lecture plus agréable. À partir de Rs 13 999, Kindle Paperwhite est livré avec un écran plus grand, une nouvelle lumière chaude réglable et une autonomie accrue, tandis que la nouvelle édition Signature ajoute un capteur de lumière à réglage automatique et est le tout premier Kindle à proposer une recharge sans fil. Il se vend à Rs 17 999 et est disponible en couleur noire. Que vous lisiez au soleil ou dans l’obscurité, les nouveaux appareils Kindle Paperwhite offrent une expérience plus fluide grâce à un tout nouveau matériel et une interface repensée.

Les Kindle Paperwhite et Kindle Paperwhite Signature Edition ont été spécialement conçus pour vous aider à vous perdre dans votre livre préféré. Design fin et portable, et à seulement 205 g pour Kindle Paperwhite et 208 g pour l’édition Signature, il est facile à transporter ou à lire pendant des heures. De plus, 8 Go de stockage sur Kindle Paperwhite et 32 ​​Go de stockage sur Signature Edition signifient qu’il y a de la place pour des milliers de titres et plus d’espace pour les bandes dessinées et les magazines. Permettez-moi d’énumérer quelques-unes des fonctionnalités clés ici.

Écran plus grand et plus lumineux : doté d’un écran sans reflets de 6,8 pouces à 300 ppp qui se lit comme du vrai papier même en plein soleil, Kindle Paperwhite a désormais des cadres plus petits et est 10 % plus lumineux au réglage maximum.

Batterie plus longue : un nouveau port de charge USB-C et jusqu’à 10 semaines d’autonomie vous permettent de profiter de votre livre sans vous soucier de trouver une prise de courant. Vous pouvez charger de zéro à une batterie pleine en 2,5 heures avec un adaptateur 9 W ou plus.

Lumière chaude : la lumière chaude et le mode sombre réglables intégrés offrent une flexibilité de lecture, vous permettant ainsi de passer facilement de la lecture de jour à la lecture de nuit.

Plus rapide et plus fluide : l’écran E-ink de dernière génération offre de meilleures performances et une meilleure réactivité de l’appareil, notamment des rotations de page 20 % plus rapides.

Étanche : avec l’indice IPx8, vous pouvez emporter Kindle Paperwhite presque partout où vous voulez lire, il est étanche de la plage au bain.

Certaines fonctionnalités intéressantes sont uniques à Signature Edition. L’un est un capteur de lumière à réglage automatique. Ce capteur de lumière ambiante modifie automatiquement la luminosité de l’écran en fonction de l’éclairage qui vous entoure. Ensuite, il existe une fonction de charge sans fil qui offre de la flexibilité et peut être utilisée avec n’importe quel chargeur sans fil Qi compatible.

Allumé, nous examinons une interface Kindle entièrement repensée, ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités pour une expérience plus facile et plus intuitive à partir du moment où vous prenez votre appareil pour commencer à lire. L’expérience mise à jour offre un moyen facile de basculer entre l’écran d’accueil, votre bibliothèque ou votre livre actuel, tandis qu’une nouvelle expérience de bibliothèque comprend de nouveaux filtres et menus de tri, une nouvelle vue de collections et une barre de défilement interactive.

L’une des choses que j’ai vraiment aimé dans le nouveau Kindle, c’est qu’il n’a pas d’éblouissement et ne vous distraira pas avec les médias sociaux, les e-mails, les messages texte ou les notifications. L’édition Signature offre plus de fonctionnalités que le modèle standard, y compris la recharge sans fil et les réglages automatiques de l’éclairage avant, ce dernier est une fonctionnalité vraiment utile. En effet, l’un des meilleurs appareils pour inculquer des habitudes de lecture parmi les connaisseurs du numérique.

Prix ​​public estimé : Rs 17 999

