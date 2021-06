Amazon partagera votre connexion Internet avec des inconnus, sauf si vous vous désinscrivez aujourd’hui – .

Depuis des années, un réseau secret se cache dans des millions de haut-parleurs Amazon Echo et de caméras de sécurité Ring, attendant juste d’être activé par Amazon. Cela peut ressembler à la première ligne d’un roman de science-fiction paresseux, mais ce n’est pas le cas. C’est réel, et ça s’appelle Sidewalk. Comme Amazon l’explique sur son site Web, “Sidewalk est un réseau partagé qui aide des appareils tels que les appareils Amazon Echo, les caméras de sécurité Ring, les lumières extérieures, les capteurs de mouvement et les trackers Tile à mieux fonctionner à la maison et au-delà de la porte d’entrée.” Et au cas où vous ne le sauriez pas, Sidewalk a été officiellement lancé aujourd’hui.

Pour fonctionner, Sidewalk crée un réseau à faible bande passante entre les appareils Sidewalk Bridge à proximité immédiate, qui comprennent des haut-parleurs Echo et des caméras Ring. Ces appareils utilisent ensuite une partie de la bande passante Internet de votre domicile pour fournir certains services à ceux du réseau, tels que la simplification de la configuration de nouveaux appareils, l’extension de la portée de travail des trackers Tile et le maintien des appareils en ligne lorsqu’ils sont hors de portée de votre réseau domestique. Et à moins que vous n’ayez choisi de vous retirer, vous y êtes déjà.

Aussi terrifiante que cette technologie aurait été de toute façon, la raison pour laquelle tout Internet est en colère contre Amazon Sidewalk est le fait qu’Amazon oblige les propriétaires d’appareils à se retirer manuellement s’ils ne veulent pas faire partie du réseau.

À ce stade, vous vous demandez probablement comment vous pouvez faire cela. Heureusement, c’est assez simple :

Ouvrez l’application Alexa sur votre appareil mobile. Ouvert Suite et sélectionnez Paramètres. Sélectionner Paramètres du compte. Sélectionner Trottoir Amazon. Appuyez sur la bascule pour activer ou désactiver le trottoir.

Que vous choisissiez de le laisser activé ou de le désactiver, ce choix s’appliquera à tous les appareils Echo et Ring pris en charge que vous avez liés à votre compte Amazon. Voici la longue liste des appareils pris en charge : Ring Floodlight Cam (2019), Ring Spotlight Cam Wired (2019), Ring Spotlight Cam Mount (2019), Echo (3e génération et plus récent), Echo Dot (3e génération et plus récent), Echo Dot for Kids (3e génération et plus récent), Echo Dot avec horloge (3e génération et plus récent), Echo Plus (toutes les générations), Echo Show (2e génération), Echo Show 5, 8, 10 (toutes les générations), Echo Spot, Echo Studio, Echo Input et Echo Flex.

À part perdre l’accès à tous les avantages vagues que Sidewalk prétend offrir, il n’y a aucun inconvénient à désactiver le réseau. Amazon confirme dans cette FAQ que « Sidewalk Bridges conservera leurs fonctionnalités d’origine même si vous décidez de désactiver Amazon Sidewalk ». En d’autres termes, votre Echo n’arrêtera pas de vous dire s’il pleut ou non si vous vous désengagez de Sidewalk.

Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont Amazon prévoit d’assurer la sécurité des utilisateurs dans ce livre blanc de 13 pages, mais en connectant discrètement des millions de personnes les unes aux autres sans leur autorisation tout en utilisant leurs propres réseaux et appareils pour que cela se produise suffisamment pour que je dise non à Trottoir.

