Amazon pense qu’utiliser plus de robots augmentera la sécurité de son entreprise

16/06/2021 à 9h31 CEST

Amazon parie pour insérer plus de robots dans l’entreprise pour améliorer la sécurité dans ses entrepôts. Le géant de la distribution a proposé un grand nombre de robots et d’autres technologies dans ses entrepôts dans le but de réduire la pression sur les travailleurs. La société teste un trio de robots autonomes pour transporter des objets avec très peu d’intervention humaine. “Bert” peut se déplacer librement dans l’entrepôt en transportant des chariots et d’autres marchandises. Le “scooter” transporte quant à lui des chariots comme une sorte de train, tandis qu’un autre type de camion appelé “Kermit” utilise des bandes magnétiques et des étiquettes pour gérer l’entrepôt.

La compagnie prévoit d’utiliser un scooter dans chacune de ses chaînes logistiques d’ici 2021, et teste déjà le bon fonctionnement de Kermit. Il s’attend donc à ce qu’il y en ait des dizaines à travers l’Amérique du Nord d’ici la fin de l’année.

D’autres avancées pour rendre les tâches humaines plus abordables concernent le prototype Ernie, un robot qui utilise son bras pour saisir des objets afin que les travailleurs n’aient pas à se baisser ou à se fatiguer trop. Amazon utilise la capture de mouvement pour étudier un entrepôt typique et pour que ces robots apprennent.