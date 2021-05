Amazon peut acheter MGM dans un accord qui pourrait inclure James Bond, Survivor, Shark Tank et plus

Il semble que cette proposition d’accord MGM / Amazon est un long chemin à parcourir. Il a été rapporté pour la première fois à The Information et depuis, les négociations ont été vérifiées par de nombreux autres points de vente. Comme Comcast et Amazon pourraient vous le dire, cependant, parler d’un achat et franchir la ligne d’arrivée est une tout autre affaire. Donc, pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre et de voir et d’espérer où que MGM se retrouve, il se trouve dans une position confortable et capable de produire plus de contenu de qualité dont nous pouvons tous profiter, du moins si nous souscrivons aux bons services.