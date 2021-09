Amazon plonge-t-il ses orteils dans l’étang de crypto?

14 sept. 2021 14:16 UTC

14 sept. 2021

Par Clark

Les crypto-monnaies étaient autrefois un petit coin du marché, réservé uniquement aux courageux, et que beaucoup de gens ne comprenaient pas très bien. Maintenant, les cryptos ont commencé à imprégner de nombreux coins du monde et montent en flèche sur les marchés, tout en conservant leur nature volatile bien connue. Des grandes entreprises et des milliardaires comme Elon Musk et Tesla aux plateformes de paiement comme Visa et PayPal, les cryptos sont rapidement acceptés dans la culture dominante. En fait, la crypto a tellement influencé le monde que les monnaies numériques sont une réelle considération pour des pays comme les États-Unis, qui envisagent de créer un dollar numérique. On ne sait pas dans combien de temps le dollar numérique pourrait sortir, mais tous les signes indiquent que les grandes technologies s’impliquent, avec des rumeurs circulant selon lesquelles Amazon se tournerait vers la crypto-monnaie. Voyons pourquoi certains pensent qu’Amazon pourrait entrer sur le marché de la cryptographie.

Le possible crypto tango d’Amazon

Actuellement, Amazon n’accepte pas la crypto-monnaie comme moyen de paiement, mais Amazon Web Services (AWS) propose un produit d’infrastructure technologique blockchain. Cependant, une offre d’emploi a récemment été découverte en ligne, ce qui montrait qu’Amazon recherchait un « responsable de produit en monnaie numérique et blockchain ». L’offre d’emploi indique qu’Amazon est à la recherche d’un « chef de produit expérimenté pour développer la stratégie de monnaie numérique et de blockchain et la feuille de route des produits d’Amazon ». Naturellement, cela a créé beaucoup de spéculations sur les futurs plans d’Amazon dans l’espace crypto. Peu de temps après, les actions d’Amazon ont augmenté de 1% et les prix du Bitcoin ont dépassé la barre des 40 000 $. Amazon a expliqué l’offre d’emploi en disant : « Nous sommes inspirés par l’innovation qui se produit dans l’espace des crypto-monnaies et explorons à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon. Nous pensons que l’avenir sera construit sur de nouvelles technologies qui permettent des paiements modernes, rapides et peu coûteux, et espérons apporter cet avenir aux clients d’Amazon dès que possible. »

En 2013, Amazon a manifesté pour la première fois son intérêt pour les monnaies numériques en lançant Amazon Coins, une monnaie virtuelle que les clients pouvaient utiliser pour effectuer des achats dans des applications et des jeux sur Kindle. Les pièces Amazon valent environ 1 cent chacune et sont encore utilisées aujourd’hui. Puis, en 2017, Amazon a acheté trois adresses Web de crypto-monnaie sans autre explication. Sans surprise, les spéculations sur le prochain mouvement d’Amazon dans l’espace crypto sont monnaie courante et City AM, une publication financière britannique, a rapporté qu’Amazon travaillait à la sortie de sa propre pièce crypto en 2022 et accepterait Bitcoin pour les paiements d’ici la fin de 2021. Cependant , Amazon a démenti ce rapport, un représentant déclarant: “Malgré notre intérêt pour l’espace, la spéculation qui s’est ensuivie autour de nos plans spécifiques pour les crypto-monnaies n’est pas vraie.” La société a maintenu qu’elle était toujours en phase d’exploration, déclarant: “Nous restons concentrés sur l’exploration de ce à quoi cela pourrait ressembler pour les clients qui achètent sur Amazon.” Amazon est une entreprise technologique géante connue pour explorer de nombreuses pistes, donc même si l’entreprise n’accepte pas encore les cryptos, l’avenir reste un point d’interrogation.

Changement de crypto

Alors que des entreprises comme Tesla se dirigent vers l’acceptation des crypto-monnaies dans un avenir proche, cela indique clairement le passage à la crypto parmi les grandes entreprises. Avec la recherche en cours sur un dollar numérique et de nouvelles avancées dans le monde, il est peu probable qu’Amazon soit laissé pour compte dans l’espace de la crypto et de la monnaie numérique, d’autant plus que l’entreprise a plus de 70 postes disponibles pour les spécialistes de la blockchain. Cependant, Amazon va-t-il accepter les paiements cryptographiques ? Vont-ils développer leur propre pièce ? Personne ne peut encore le dire avec certitude, mais l’offre d’emploi montre des signes clairs de l’intérêt d’Amazon pour la cryptographie, il vaut donc la peine de garder les yeux ouverts, car cela pourrait être un pas de géant pour le domaine numérique.

Clark

Chef de la technologie.