Amazon pourrait acquérir MGM pour 9 milliards de dollars – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ce n’est pas une nouvelle que la société du lion emblématique recherche des acheteurs. Au début de l’année dernière, deux marques de streaming – Netflix et Apple – seraient en pourparlers pour reprendre le studio de cinéma vétéran.

Cependant, celle qui pourrait maintenant être plus proche de clouer son drapeau dans ce répertoire convoité de films et de franchises est Amazon, une société qui aurait offert environ 9 milliards de dollars pour intégrer MGM dans ses propriétés.

Selon Variety, des semaines se sont écoulées depuis que les deux sociétés ont entamé des discussions avec le plus grand sérieux. Il se trouve que ces négociations auraient lieu directement entre Mike Hopkins, vice-président senior d’Amazon Studios et Prime Video, et Kevin Ulrich, président du conseil d’administration de MGM. Les rapports cités par les médias indiquent que l’acheteur potentiel pourrait conclure la transaction en mettant entre sept et dix milliards de dollars sur la table. D’autre part, certaines sources soulignent que les représentants de MGM ont fixé la valeur de l’entreprise à pas moins de 9 milliards de dollars.

Du côté du studio à vendre, il y a plus de quatre mille films et plus de dix-sept mille épisodes de programmes de télévision.

MGM possède des franchises de films de haut calibre telles que Rocky, Creed, RoboCop, The Hobbit et James Bond, sans oublier des titres inoubliables tels que Le Silence des Innocents ou The Magnificent Seven. En termes de spectacles, la marque abrite également les productions vénérées Fargo et The Maid’s Tale, entre autres.

