Amazon pourrait créer sa propre version de WhatsApp

28/06/2021 à 12:12 CEST

Amazon est le dernier à sauter dans le train de la messagerie tierce sécurisée, cryptée et inaccessible. Engadget a souligné que Amazon a acquis Wickr, mieux connu sous le nom la plate-forme de chat sécurisée utilisée par les démocrates américains après le piratage DNC de 2016.

Le géant du net vous le voyez comme un plugin Amazon Web Services (AWS) fournir aux entreprises et aux gouvernements une solution simple pour les conversations de travail à distance, y compris la vidéo et la voix. AWS propose déjà des services Wickr « en vigueur immédiatement » et les clients Wickr actuels ne remarqueront aucun changement.

La mesure est très importante pour AWS. Wickr a déjà des clients de style militaire, douanier et de protection des frontières aux États-Unis, démontrant la grande fiabilité de l’entreprise. Cela pourrait aider Amazon à compenser la perte du contrat JEDI (une mission pour la NASA) et lui donner un avantage lors de la négociation d’accords avec le gouvernement américain.

Si une agence possède déjà une licence Amazon grâce à Wickr, elle sera peut-être plus disposée à acheter d’autres services. Cependant, il ouvre également des possibilités pour des utilisations quotidiennes. La messagerie sécurisée prospère déjà dans le monde des consommateurs entre des plateformes comme WhatsApp, iMessage, Signal et Telegram. Acheter Wickr est loin d’être une garantie qu’Amazon offrira un concurrent direct à ces services de chat (Amazon n’a rien dit à ce sujet), mais l’entreprise pourrait se tailler une niche avec peu de travail.