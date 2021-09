Amazon pourrait lancer très bientôt son propre téléviseur alimenté par Alexa aux États-Unis

Edgar Cervantes / Autorité Android

TL;DR

Amazon pourrait bientôt lancer une gamme de téléviseurs de marque aux États-Unis. Le lancement pourrait avoir lieu dès octobre. Les panneaux seraient fabriqués par TCL et incluraient le support Alexa.

Amazon pourrait lancer une nouvelle gamme de téléviseurs de marque aux États-Unis dès octobre, selon un nouveau rapport.

Selon Business Insider, des sources connaissant le « secret bien gardé » affirment que les téléviseurs d’Amazon prendront en charge Alexa, mesureront de 55 à 75 pouces et seront initialement fabriqués par la société chinoise TCL. Amazon serait également en train de construire lui-même un ensemble.

Amazon n’est pas complètement nouveau sur la scène télévisée car il vend une gamme de téléviseurs sous son surnom AmazonBasics en Inde. Le panneau de 55 pouces offre une résolution 4K, trois ports HDMI 2.0, la prise en charge de Dolby Vision et HDR10 et le système d’exploitation Fire TV. Il propose également aux fabricants tiers sa plate-forme Fire TV OS.

Voir également: Les meilleurs grands écrans que vous pouvez acheter dès maintenant

On ne sait pas comment Amazon pourrait fixer le prix de ses séries télévisées aux États-Unis, mais AmazonBasics TV nous donne un guide approximatif. Le modèle de 55 pouces se vend à Rs 42 999 en Inde (~ 589 $). On pouvait donc s’attendre à un prix supérieur à 600 $ pour le modèle le moins cher. Bien sûr, Amazon se heurterait à Samsung, LG et TCL aux États-Unis, donc une tarification agressive pourrait être une stratégie valable pour pousser son écosystème dans plus de foyers.

