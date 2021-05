Amazon pourrait lancer une ligne commerciale de soins de santé avec un test COVID à domicile et d’autres services de diagnostic

Amazon a commencé à construire son laboratoire de test COVID-19 interne avec des équipements de diagnostic de fabricants tiers en avril 2020 (Amazon Photo / Hardy Wilson)

Amazon envisagerait de lancer une nouvelle ligne d’activité qui étend les intérêts du géant de la technologie dans le domaine de la santé. Business Insider a rapporté lundi que la société pourrait proposer des tests médicaux à domicile – y compris pour COVID-19 – et un marché tiers pour les services généraux de diagnostic à domicile.

Des sources ont déclaré à Insider qu’Amazon pourrait proposer des kits de test pour les infections qui entraînent des maladies respiratoires et sexuellement transmissibles, et son objectif à long terme est de s’étendre dans des domaines tels que la génomique clinique.

Selon le rapport, un kit de test COVID-19 pourrait arriver d’Amazon en juin.

La société a commencé à développer ses capacités de test l’année dernière au début de la pandémie, lorsqu’elle a redirigé les travailleurs de son groupe de matériel Lab126, surtout connu pour la création de ses liseuses Kindle, tablettes Fire et haut-parleurs intelligents Echo.

Cette décision s’inscrivait à l’époque dans le cadre d’un effort plus large d’Amazon pour étendre ses capacités de test COVID-19, en faisant appel à des employés de divers rôles au sein de l’entreprise, y compris des chercheurs scientifiques, des gestionnaires de programme, des spécialistes des achats et des ingénieurs en logiciel.

Insider a déclaré que la nouvelle initiative est dirigée par la même équipe qui a construit le laboratoire de test interne et porte le nom de code en interne «Project Ultraviolet». L’équipe est déjà appelée «Amazon Diagnostics» en interne et Insider a déclaré qu’elle pourrait commencer à utiliser cette marque publiquement lors du lancement des kits de test.

Les efforts d’Amazon en matière de santé et de bien-être comprennent son acquisition de la pharmacie en ligne Pillpack, le nouveau dispositif de suivi de la santé Halo de la société, et son partenariat de soins de santé Haven avec JP Morgan Chase et Berkshire Hathaway qui a pris fin plus tôt cette année. La société vend également Amazon Web Services aux clients du secteur de la santé.

Et la société a déployé lundi un nouveau programme de bien-être des employés appelé WorkingWell, visant à aider des centaines de milliers de travailleurs des opérations à éviter les blessures au travail et à adopter un mode de vie plus sain.

Le passage d’Amazon dans le diagnostic à domicile opposerait l’entreprise aux géants du test Quest et Labcorp, ainsi qu’aux petits fournisseurs de services de santé, a noté Insider. Et des détaillants tels que Kroger, Walmart et Albertsons ont lancé leurs propres services de test à domicile pour les consommateurs généraux au cours de l’année écoulée.