Amazon poursuit la Direction de l’application des lois dans le dernier tour de la bataille indienne

Amazon.com Inc poursuit en justice l’agence indienne de lutte contre la criminalité financière, cherchant à annuler une enquête sur l’un de ses accords de 2019, selon un dossier judiciaire consulté par ..

La Direction de l’application (ED) indienne enquête depuis des mois sur l’investissement de 200 millions de dollars d’Amazon dans le Future Group de l’Inde pour des violations présumées des lois sur les investissements étrangers.

L’investissement est au centre de batailles juridiques prolongées, car Amazon a utilisé les termes de cet accord – et a cité des ruptures de contrat par Future – pour bloquer la vente de 3,4 milliards de dollars des actifs de vente au détail de la société indienne à un rival.

Dans un dossier de 816 pages, consulté par ., Amazon qualifie l’enquête d’enquête de « pêche et d’itinérance », affirmant que l’ED avait demandé des conseils et des avis juridiques privilégiés à Amazon et d’autres informations non liées à l’accord de Future Group.

Plusieurs dirigeants d’Amazon, dont son chef indien, avaient été convoqués par l’ED ces dernières semaines et l’enquête avait provoqué un « harcèlement inutile », a déclaré le géant américain du commerce électronique dans son dossier auprès de la Haute Cour de Delhi le 21 décembre.

« Les instructions de l’ED demandant la divulgation de documents juridiquement privilégiés et d’informations sur le privilège de litige sont dérogatoires aux principes » énoncés dans la constitution indienne, a déclaré Amazon dans le dossier, qui n’est pas public.

« L’enquête est un exercice de pêche et d’itinérance. »

Amazon et l’ED, qui ne rend pas publics les détails de ses enquêtes, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L’affaire sera probablement entendue jeudi.

Le dépôt est la dernière tournure du différend de longue date entre Amazon et Future. Bien que l’organisme antitrust indien ait suspendu son accord de 2019 la semaine dernière, affirmant qu’Amazon avait supprimé des informations lors de la demande d’approbation, l’enquête de l’ED est indépendante de cela.

Le différend porte sur trois accords commerciaux signés entre les entités Future et Amazon, qui, selon un panel d’arbitrage de Singapour – également saisi du différend – doivent être lus ensemble lors de l’examen de la transaction.

Future soutient que confondre les accords commerciaux signifierait effectivement que l’accord violerait la loi indienne.

Le dossier judiciaire d’Amazon contenait un avis de l’ED daté du 19 février qui demandait des détails sur son investissement dans Future, y compris des copies des accords, des coordonnées bancaires et d’autres communications internes connexes.

Il a également montré que l’ED menait une enquête beaucoup plus large et avait recherché des détails sur les grands fournisseurs sur le site Web de commerce électronique d’Amazon en Inde, y compris les chiffres de vente pour ceux qui représentent plus de 5% des ventes totales sur Amazon.in.

L’avis est intervenu après une enquête de . en février qui a révélé qu’Amazon avait aidé un petit nombre de vendeurs à prospérer sur sa plate-forme indienne, en leur accordant des frais réduits et en les utilisant pour contourner les lois sur les investissements étrangers.

Amazon a déclaré à l’époque qu’il était convaincu qu’il se conformait à la réglementation et qu’il « n’accorde de traitement préférentiel à aucun vendeur sur son marché ».

