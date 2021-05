Amazon poursuit pour empêcher les escroqueries de texte illégales d’utiliser son nom – .

Aussi indispensables que soient devenus nos téléphones, ils sont également un canal pour certaines des escroqueries les plus répandues et les plus persistantes que l’humanité ait jamais rencontrées. Environ 90% des appels téléphoniques que je reçois chaque semaine sont du spam, tout comme un pourcentage croissant de mes SMS. Vous êtes probablement dans le même bateau, et parmi les escroqueries textuelles les plus courantes, vous êtes probablement trop familier: les tombolas Amazon. J’espère que vous n’avez jamais été amené à penser que vous avez réellement gagné quelque chose d’Amazon, mais les textes continuent à arriver, que vous appuyiez ou non sur les liens malveillants.

Aussi frustré que vous puissiez être avec le bombardement de spam texte que vous avez reçu, il s’avère qu’Amazon en a tout aussi marre. Cette semaine, le détaillant en ligne a annoncé qu’il avait intenté une action en justice fédérale dans le district ouest de Washington contre 50 personnes anonymes pour l’exploitation d’un programme de publicité illégal.

Amazon décrit le fonctionnement du système de publicité par SMS dans un communiqué de presse concernant le procès:

Les mauvais acteurs de ces systèmes tirent profit de la création de campagnes de SMS frauduleuses qui génèrent du trafic vers les annonceurs et les sites Web. Ces faux SMS sont intentionnellement conçus pour inciter les consommateurs sans méfiance à cliquer sur un lien en utilisant le nom d’Amazon et en offrant aux destinataires des «récompenses» ou d’autres «cadeaux». Au lieu de cela, les victimes sont redirigées vers un site Web pour répondre à une enquête, qui utilise également frauduleusement la marque d’Amazon et promet une récompense pour leur participation. Une fois que les participants ont cliqué pour obtenir leur récompense, ils sont envoyés aux spécialistes du marketing en ligne, aux annonceurs et aux sites Web pour acheter des produits ou des services sans rapport avec Amazon. Les défendeurs bénéficient des honoraires qui leur sont versés par les réseaux de marketing d’affiliation et les annonceurs pour le trafic créé frauduleusement.

Sans surprise, Amazon ne veut pas que son nom soit associé à ces stratagèmes, et en intentant une action en justice, la société pourra «élargir son enquête et responsabiliser les mauvais acteurs». Dans la plainte légale, Amazon fait référence à ces «mauvais acteurs» comme John Doe 1-50, car ils n’ont pas encore été identifiés, mais comme l’explique The Verge, cela ouvre la porte à d’éventuelles assignations à comparaître de Doe, ce qui permettrait à Amazon de retrouver les défendeurs.

Reste à savoir si Amazon sera en mesure de retracer ces messages texte de spam jusqu’à une source, mais la société l’a fait avec succès en 2018. Voici les détails du communiqué de presse:

Amazon investit des ressources importantes pour protéger ses clients et sa marque, et a l’habitude d’identifier et d’arrêter des opérations similaires. Amazon a déjà intenté cinq poursuites contre des stratagèmes de marketing d’affiliation frauduleux, obtenu plusieurs injonctions devant les tribunaux pour mettre fin aux activités illégales et conclu des accords avec sept parties dans lesquelles ils ont accepté d’arrêter leurs campagnes et de payer plus de 1,5 million de dollars de dommages-intérêts.

Nous devrons attendre et voir si ce nouveau procès est suffisant pour mettre un frein aux faux textes d’Amazon.

