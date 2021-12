Amazon poursuit sa croissance incroyable et étend sa présence dans les hubs technologiques d’Austin, de Chicago et de Phoenix

Bureaux d’Amazon au centre-ville de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Trois ans après avoir choisi Arlington, en Virginie, comme gagnant de sa recherche HQ2 très médiatisée, Amazon accélère la construction d’installations pouvant accueillir 25 000 travailleurs dans la banlieue de Washington, DC.

Mais cette croissance sur la côte Est ne ralentit pas les ambitions de l’entreprise ailleurs. En fait, le soi-disant « magasin de tout » s’étend partout.

Dans une série d’annonces mardi, Amazon s’est engagé à poursuivre son expansion dans trois centres technologiques de premier plan : Austin, Chicago et Phoenix.

C’est encore un autre signal que le géant du cloud computing et de la vente au détail en ligne envisage de diversifier les zones géographiques où ses travailleurs technologiques et son personnel d’entreprise font des affaires, ce qui prendra de plus en plus d’importance à mesure que les administrateurs de l’entreprise commenceront à décider individuellement des politiques de travail à distance.

À Austin, la société a signé un bail de 330 000 pieds carrés pour héberger des emplois d’entreprise et technologiques dans des domaines tels que la technologie des opérations et les services Web Amazon. Il prévoit d’ajouter 2 000 emplois dans son usine là-bas et a 1 000 postes ouverts. L’entreprise emploie déjà plus de 3 000 personnes à Austin. Dans la région de Phoenix, Amazon étend sa présence à Tempe où il a signé un bail pour 63 000 pieds carrés supplémentaires d’espace pour ses installations existantes. Il prévoit d’ajouter 550 emplois technologiques et d’entreprise, s’ajoutant aux plus de 5 000 que l’entreprise emploie déjà dans la région de Phoenix. À Chicago, Amazon a signé un nouveau bail de 67 000 pieds carrés et a déclaré qu’il prévoyait d’ajouter 450 autres emplois technologiques et d’entreprise. Il emploie déjà plus de 1 000 techniciens et employés d’entreprise dans la ville des vents.

L’expansion des emplois technologiques et commerciaux en dehors de la ville natale d’Amazon, Seattle, n’est pas un phénomène nouveau. L’année dernière, la société a annoncé son intention de créer 3 500 emplois technologiques dans six villes : Dallas, Denver, Detroit, New York, Phoenix et San Diego.

La diversité géographique aidera Amazon à recruter plus largement et offrira plus de flexibilité aux travailleurs actuels qui pourraient trouver plus pratique de vivre dans d’autres régions du pays. Et tout comme Amazon a stratégiquement placé des centres de distribution à proximité de dizaines de centres de population au cours des dernières années aux États-Unis, il fait maintenant de même avec les bureaux de l’entreprise.

Amazon emploie plus de 75 000 personnes dans la région de Seattle, une grande partie de la croissance récente ayant lieu à Bellevue, dans l’État de Washington, où l’entreprise se développe rapidement et prévoit d’employer 25 000 personnes. Voir notre récente histoire . : La seconde chance d’Amazon : Bellevue donne au géant de la technologie l’opportunité de remodeler son héritage.

Et l’effectif mondial d’Amazon, y compris les employés des centres de distribution, continue de croître.

À la fin du troisième trimestre, la société comptait 1,468 million d’employés à temps plein et à temps partiel, en hausse de 30 % en glissement annuel. Une grande partie de cette croissance s’est produite dans les centres de distribution d’Amazon, mais les récentes décisions de la société indiquent qu’elle prévoit de développer son personnel d’entreprise et technologique dans plusieurs villes, pas seulement HQ1 et HQ2.