Amazon prépare ces deux grandes mises à jour pour votre Kindle | La technologie

Amazon est sur le point de lancer deux mises à jour majeures pour votre Kindle, et nous vous en informons afin que vous ne les perdiez pas de vue.

Si vous êtes un amoureux de la lecture, en particulier dans les transports en commun, vous avez sûrement un Amazon Kindle, un appareil électronique qui nous aide à lire toute cette vaste bibliothèque de livres numériques que nous avons stockées et qui nous tiennent compagnie lors de nos voyages.

Mais si vous pensiez que votre Kindle d’Amazon manquait assez de fonctionnalités, nous avons une bonne nouvelle, car Amazon a annoncé une mise à jour imminente qui ajoutera une multitude de nouveautés, dont une autre mise à jour prévue pour la fin de l’année avec autant de fonctionnalités.

Selon Amazon lui-même, dans les semaines à venir, même sans préciser la date exacte, nous aurons une mise à jour gratuite où la possibilité de régler la luminosité de l’appareil, d’activer le mode avion et la facilité d’accès à tous les paramètres seront ajoutées il suffit de glisser vers le bas depuis le haut de l’écran.

Vous pouvez également basculer facilement entre la maison et la bibliothèque ou votre livre actuel à l’aide de la nouvelle navigation inférieure.

Une autre grosse mise à jour est attendue d’ici la fin de l’année qui offrira une expérience améliorée à la maison et en librairie, et cela inclut également de nouveaux filtres et menus de classification, une nouvelle vue de collection et même une nouvelle barre de défilement interactive.

Ces mises à jour seront disponibles sur les appareils Kindle de 8e génération, mais également sur les Kindle Paperwhites de 7e génération et pour le Kindle Oasis.

Toutes ces nouveautés s’ajoutent aux nouvelles expériences qui ont été lancées au cours de la dernière année et qui ont inclus une plus grande vitesse de navigation de l’interface et des améliorations sur l’écran où la couverture du livre que vous lisez est déjà affichée lorsque l’appareil est verrouillé.