Amazon prépare un spin-off du drame de super-héros à succès, The Boys

Amazon Studios a annoncé le lancement d’un spin-off de la série nominée aux Emmy Awards, The Boys.

La série sera classée pour adultes et sera dirigée par Michele Fazekas et Tara Butters.

Cette nouvelle production se déroulera dans une université pour jeunes super-héros aux États-Unis où les héros testeront leurs limites physiques, sexuelles et morales en concourant pour les meilleurs contrats dans les villes américaines.

Fazekas et Butters serviront de showrunners et de producteurs exécutifs. La série sera produite par Sony Pictures Television Studios et Amazon Studios, en association avec Kripke Enterprises, Point Gray Pictures et Original Film.

« Tout comme Mork et Mindy ont créé Happy Days – ce qui est un fait vrai et incroyable – notre spin-off existera dans l’univers cinématographique de Vought, mais il aura un ton et un style qui lui sont propres. C’est notre version d’une série universitaire, avec un ensemble fascinant, compliqué et parfois mortel de jeunes super-héros », a déclaré Eric Kripke, showrunner et producteur exécutif de The Boys.

Jusqu’à présent, le nom de la nouvelle production n’est pas connu, mais elle aura une première exclusive au sein d’Amazon Prime Video et mettra en vedette Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Reina Hardesty et Maddie Phillips, qu’ils jouera de jeunes super-héros.

The Boys a récemment annoncé la fin de la production de la troisième saison. Dans ce nouvel opus, Soldier Boy sera présenté, interprété par Jensen Ackles, considéré comme le premier super au monde et défini comme un « stupide Captain America ».

Source : Cependant