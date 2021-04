Amazon présente des excuses rares, dit qu’il cherchera des solutions pour les conducteurs qui font pipi dans des bouteilles

Un camion Amazon Prime au centre-ville de Seattle, près du siège d’Amazon. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon a présenté de rares excuses vendredi soir, se retirant des commentaires faits sur Twitter la semaine dernière en réponse au représentant Mark Pocan du Wisconsin pour savoir si ses chauffeurs-livreurs ressentaient le besoin d’uriner dans des bouteilles car les pauses dans la salle de bain étaient difficiles à réaliser.

Les excuses sont un aveu inhabituel de la société basée à Seattle, qui s’est défendue de manière agressive contre les critiques sur Twitter ces derniers temps. Cela intervient également alors que les travailleurs d’Amazon d’un centre de distribution à Bessemer, en Alabama, envisagent un effort de syndicalisation, avec un décompte des voix attendu la semaine prochaine.

Voici le tweet de Pocan du 24 mars qui a déclenché les choses.

Payer les travailleurs 15 $ / h ne fait pas de vous un «lieu de travail progressiste» lorsque vous vous syndiquez et que vous faites uriner les travailleurs dans des bouteilles d’eau. https://t.co/CnFTtTKA9q – Rep.Mark Pocan (@repmarkpocan) 25 mars 2021

Le compte Twitter officiel d’Amazon @AmazonNews a riposté à Pocan:

1/2 Vous ne croyez pas vraiment au truc de pipi dans les bouteilles, n’est-ce pas? Si c’était vrai, personne ne travaillerait pour nous. La vérité est que nous avons plus d’un million d’employés incroyables à travers le monde qui sont fiers de ce qu’ils font et qui bénéficient de bons salaires et de soins de santé dès le premier jour. – Amazon News (@amazonnews) 25 mars 2021

Pocan a répondu qu’il croyait les travailleurs d’Amazon. Et, comme l’a rapporté ., des milliers d’autres utilisateurs de Twitter se sont joints au débat.

Amazon a déclaré vendredi que le tweet était « incorrect » et « ne considérait pas notre importante population de conducteurs et se concentrait à tort uniquement sur nos centres de distribution. »

La société a également déclaré que le tweet n’avait pas fait l’objet d’un examen approfondi et a qualifié son processus de «défectueux».

Cependant, Amazon s’est un peu défendu, affirmant que les conducteurs ayant du mal à trouver des toilettes «est un problème de longue date à l’échelle de l’industrie et n’est pas spécifique à Amazon». Il comprenait plusieurs liens vers des histoires et des tweets connexes.

«Indépendamment du fait que cela concerne l’ensemble de l’industrie, nous aimerions le résoudre», a écrit la société vendredi. «Nous ne savons pas encore comment faire, mais chercherons des solutions.»

La saga de la semaine dernière était un match de pisse PR inhabituel pour Amazon, qui évite généralement de telles controverses. La question a pris une importance accrue après que Recode ait rapporté cette semaine que les réponses venaient du haut, dirigées par nul autre que le fondateur Jeff Bezos.

Historiquement, Amazon a laissé les critiques rebondir sur sa coque en téflon. Et les excuses indiquent une sensibilité accrue à mesure que les tensions de travail augmentent, Bezos passe les rênes du PDG au chef d’AWS Andy Jassy, ​​et un contrôle antitrust en cours.

Voici les excuses complètes publiées sur le blog Amazon:

