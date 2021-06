Amazon présente la bande-annonce finale d’El Cid et annonce la date de sortie – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Amazon Prime Video a déjà fixé une date pour la première de la deuxième saison d’El Cid. La série épique avec Jaime Lorente reviendra avec de nouveaux chapitres le jeudi 15 juillet prochain.

Et en guise d’ouverture, le service de streaming a publié la bande-annonce finale de la deuxième saison qui promet de relever la barre avec plus d’intrigues de palais, plus de trahisons inattendues et des batailles encore plus spectaculaires et sanglantes.

La deuxième saison d’El Cid commence après la mort du roi Fernando, après que ses fils Sancho, Alfonso et García aient été désignés rois de Castille, León et Galice, et Ruy est nommé chevalier, une étape avant de devenir un véritable héros. Bien que pour cela il doive être obligé de prendre des décisions très difficiles, Amina ou Jimena ? Sancho ou Alphonse ? Loyauté ou gloire ? Paix ou guerre ?

Batailles, amour, politique, intrigues, trahisons, mort et luttes de pouvoir composent le deuxième volet de la production qui enseignera l’histoire de Rodrigo Díaz de Vivar : héros et légende, que ses ennemis accusaient d’être un traître.

Jaime Lorente dans le rôle de Rodrigo ‘Ruy’ Díaz de Vivar se remet dans la peau de l’un des noms les plus connus de l’histoire de l’Espagne. Pour continuer sa légende, il aura la participation d’Elia Galera ; Juan Echanove; Alicia Sanz ; Francisco Ortiz ; Jaime Olías; Lucie Guerrero ; Lucie Diez ; Nicolas Illoro; Juan Fernandez ; Pablo lvarez ; Emilio Buale ; Dani Albaladejo; Rodrigo Poison ; David Castillo ; Alfons Nieto ; Sara Vidorreta; Adrián Salzedo et arolvaro Rico. De plus, le casting est complété par Hamid Krim ; Sarah Perles ; Zohar Liba ; Adil Koukouh ; Ange Bonanni ; Samy Khalil et Amparo Alcaraz.

Source : Cependant