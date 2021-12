Amazon présente le projet avec lequel il veut offrir l’Internet par satellite au monde entier

Un des géants l’activité économique la plus importante de ces dernières années est, sans aucun doute, Amazon. L’entreprise fondée par Jeff Bezos a présenté un nouveau et ambitieux projet, Kuiper. Comme l’assure la marque, il s’agit « d’une constellation de satellites en orbite terrestre basse (LEO) qui fournira haut débit rapide et abordable à communautés négligé dans le monde ».

Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon.

.

Comme le fait remarquer l’entreprise, l’objectif est de mener une initiative importante à long terme, et qu’ils sont « excité« Pour le réaliser et offrir l’Internet à tout le monde. Nous rappelons qu’en novembre dernier Amazon est venu déposer une demande de licence auprès de la Commission fédérale des communications.

Quand aura lieu le lancement de la fusée ?

L’objectif d’Amazon n’est autre que de « lancer, mettre en œuvre et exploiter deux prototypes de satellites pour » le projet (KuiperSat-1 et KuiperSat-2). A travers ces deux prototypes, l’entreprise a voulu analyser les Technologie des communications Oui réseaux qu’ils prévoient d’utiliser dans le projet de satellite final.

Il est encore trop tôt pour connaître en détail la date à laquelle toutes les opérations programmées débuteront, mais tout semble indiquer que ce sera à la fin de l’année 2022. Une nouvelle fusée de Systèmes spatiaux ABL, connu comme’RS1‘et le lancement aura lieu au Station de la Force spatiale de Cap Canaveral.

Cette fusée a une capacité de charger qui dépasse un tonne, et la société assure qu’elle a travaillé main dans la main avec le ABL « pour plusieurs mois ». Ainsi, au début de l’année prochaine, il y aura un « Chèque réglage initial »pour voir si le système de lancement est tout en ordre.

