Amazon présente les nouveaux Kindle Paperwhites 2021 avec un écran plus grand, une recharge sans fil et plus d’actualités | La technologie

Après la fuite d’hier, Amazon a présenté aujourd’hui le renouvellement du Kindle Paperwhite pour 2021. Ils ne révolutionnent rien, mais ils libèrent des nouvelles très intéressantes et pratiques.

Avec le nouveau Kindle Papewhite 2021 et Kindle Paperwhite Édition Signature, Amazon renouvelle enfin une gamme à laquelle il n’a pas touché depuis des années. Bien que pour l’instant, le Kindle pliable devra attendre.

Les Paperwhites sont des lecteurs de livres électroniques Kindle dont la principale caractéristique est incluse dans leur nom : l’écran est complètement blanc, par rapport au léger ton gris des autres Kindle. Cela les rend plus comme du vrai papier, mais augmente un peu le prix.

Amazon a dévoilé aujourd’hui deux nouveaux modèles. Au niveau visuel, ils se distinguent par ses lunettes les plus fines à seulement 10,2 mm, et le devant complètement plat :

Pour faire le point et avoir une idée en un coup d’œil de l’actualité, dans ce tableau nous recueillons ses principales caractéristiques.

Nous comparons également avec le modèle précédent, actuellement en vente :

FonctionnalitésKindle PaperwhiteKindle Paperwhite 2021Kindle Paperwhite Signature EditionÉcran 6 pouces e-ink 6,8 pouces e-ink 6,8 pouces e-ink Résolution300dpi300dpi300dpi Étanche IPX8OuiOuiOuiÉclairage avant réglableOui (10% plus puissant) Oui (10% plus puissant) Lumière chaudeNonOuiNon32GoOui8BIntensitéNon8 USBCharge rapide USB Type C Charge rapide USB Type C AutonomieSemaines8 semaines8 semainesCharge sans filNonNonOui (Qi) Lunette Épaisse (10,2 mm) Fine (10,2 mm) LancementDisponible27 octobre 10 novembre Prix 129,99 € 139,99 € 189,99 €

La première nouveauté technique est que l’écran est un peu plus grand, atteignant 6,8 pouces, bien que la résolution reste à 300 dpi. Ce pouce supplémentaire sera apprécié par ceux qui lisent des bandes dessinées ou des livres d’images.

La lumière avant (qui éclaire vers l’écran, pas vers les yeux) est réglable et a 10% de brillance en plus. La Édition Signature possède également un capteur de lumière Il ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l’éclairage de la pièce.

N’oublions pas que Kindle utilise écran d’encre électronique, Il ne réfléchit pas, ne fatigue pas les yeux, et se voit parfaitement en plein jour. C’est de loin la meilleure option pour lire des livres électroniques. Oubliez les téléphones portables ou les tablettes pour cette tâche.

Vous avez des doutes et ne savez pas quel Kindle est le mieux adapté à vos besoins ? Si la réponse à cette question est oui, nous vous aidons avec ce guide d’achat à choisir quel livre Amazon acheter.

L’autre nouveauté importante du Kindle PaperWhite 2021 c’est sur la batterie.

Première un système de charge rapide avec connexion USB Type C. À l’aide d’un chargeur de 9 W ou plus, ils se rechargent à 100 % en 2,5 heures.

Ils sont aussi les Paperwhite avec plus d’autonomie, atteignant le 10 semaines, même avec plusieurs heures de lecture par jour. N’oubliez pas que les écrans à encre électronique ne consomment pas d’énergie lorsqu’ils sont statiques, uniquement lorsqu’ils tournent des pages ou utilisent l’interface. Ce qui consomme le plus, c’est la lumière, si vous l’utilisez.

Le nouveau Kindle Paperwhite Édition Signature premières, pour la première fois sur un Kindle, chargement sans fil. Il est compatible avec n’importe quel chargeur Qi, mais Amazon lancera des modèles adaptés au Kindle.

Le meilleur écran Paperwhite d’Amazon est désormais livré avec une lumière chaude réglable. Il comprend également une résistance à l’eau, une connectivité WiFi, un design mince et 8 Go de mémoire interne.

Le reste des fonctionnalités figurait déjà dans le modèle précédent. Posséder Protection IPX8 contre l’eau et les gouttes, et peut stocker 8 Go de livres pour le modèle standard et 32 ​​Go pour l’édition Signature.

Amazon a également renouvelé le processeur, bien qu’il n’ait pas donné de détails. Assure que est 20% plus rapide. L’accès à l’interface est plus fluide, et pour l’occasion un nouveau design des menus verra le jour avec un accès facilité à la Bibliothèque et aux recherches, ainsi qu’une configuration simplifiée via une application mobile.

Comme le reste du Kindle, les lecteurs de livres électroniques Amazon ont un dictionnaire intégré, la possibilité de souligner des phrases, des signets, des notes, d’enregistrer la dernière page lue dans le cloud, et bien plus encore.

Si vous êtes d’Amazon Prime, vous avez à votre disposition des centaines d’ebooks gratuits. De plus, lorsque vous achetez un Kindle Paperwhite, vous obtenez 3 mois gratuits de Kindle Unlimited, le service d’abonnement d’Amazon avec des centaines de milliers d’ebooks, y compris les nouvelles versions. Vous pouvez également acheter des livres à l’unité dans la boutique Kindle, sans avoir besoin d’un compte Prime.

Les Kindle Paperwhite 2021 peut être réservé à partir d’aujourd’hui au prix de 139,99 euros, même s’il ne sera pas disponible avant 27 octobre.

Les Kindle Paperwhite Édition Signature frais 189,99 euros, et sera mis en vente le 10 novembre.