Amazon présente un nouveau drone qui gardera un œil sur pendant qu’il survole votre maison

Anneau, la société amazonienne spécialisée dans les produits de sécurité intelligents, a lancé son drone de sécurité ‘Caméra toujours à la maison, un produit de surveillance à domicile qui est déjà arrivé aux États-Unis.

Ce produit, sorti depuis un an et réapparu dans la présentation hardware d’Amazon, représente un nouveau format de caméra de sécurité domestique qui voyage en volant.

Ce drone utilise une combinaison de capteurs actifs et d’algorithmes de navigation avancés pour voler sur des itinéraires personnalisés configurés par l’utilisateur dans la maison. Sa fonction principale, telle que décrite par le fabricant, est d’enquêter lorsque les alarmes Ring détectent un mouvement inhabituel et émettent une alerte en analysant la zone et la maison.

Désormais, comme l’a annoncé la marque Amazon, cet appareil peut déjà être réservé à partir de ce mardi, bien que uniquement sur invitation et uniquement pour les utilisateurs aux États-Unis.