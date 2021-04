Amazon prévoit d’installer un panneau Elephant Car Wash plus petit à l’extérieur sur son campus “ pour que tout le monde puisse en profiter ”

Un rendu du panneau Elephant Car Wash tel qu’il est prévu pour le campus du siège d’Amazon à Seattle, au coin de la 7e Avenue et de Blanchard Street. (Image de Cushing Terrell via Amazon)

Ce petit éléphant rose restera à l’extérieur à sa place.

Les plans d’Amazon pour afficher le plus petit panneau Elephant Car Wash sur son campus du siège de Seattle impliquent désormais de placer le marqueur historique au coin de la 7th Avenue et de Blanchard Street devant sa tour ReInvent.

L’enseigne a été offerte à Amazon l’automne dernier par Bob Haney, propriétaire d’Elephant Car Wash, après la fermeture de l’entreprise à proximité de Denny Triangle après 64 ans d’exploitation. À l’origine, Amazon n’était pas sûr que l’enseigne se retrouverait dans l’un de ses nombreux immeubles de bureaux à Seattle. Le plus grand éléphant – un pachyderme rose brillant et tournant de l’histoire de la ville – est allé au Musée d’histoire et de l’industrie.

Le PI de Seattle a rendu compte cette semaine des projets d’Amazon pour le plus petit panneau, affirmant que les archives publiques montrent que «le géant de la technologie demande des autorisations de zonage spéciales pour s’assurer que le panneau est considéré comme une œuvre d’art et non comme une publicité.»

Amazon a confirmé jeudi plus de détails sur le projet à ., notamment qu’il avait investi environ 175 000 dollars dans la restauration de l’enseigne via Western Neon, qui a travaillé sur une signalisation emblématique comme Rainier Beer «R.»

Un autre rendu du panneau Elephant Car Wash tel qu’il se présenterait devant une tour de bureaux Amazon. (Image de Cushing Terrell via Amazon)

Si tout va bien avec la ville, Amazon prévoit d’installer l’éléphant en juin, a déclaré la société.

Les rendus montrent le signe des années 1950 dans une grande jardinière décorative, un coin de chat des sphères beaucoup plus modernes. La société a déclaré à . qu’elle s’allumera et qu’une plaque expliquera les origines de l’enseigne et rendra hommage à sa créatrice, Beatrice Haverfield, la soi-disant «reine du néon» de Seattle, qui était responsable de la conception de nombreux panneaux parmi les plus célèbres de la ville.

John Schoettler, vice-président de l’immobilier et des installations mondiaux d’Amazon, a déclaré à . que, alors que le géant de la technologie s’est développé à Seattle au cours des 10 dernières années, son approche a consisté à se «coudre» dans la communauté et à construire un quartier, pas un campus.

«Un quartier est bien plus que des bâtiments, des parcs et des rues – il s’agit également des souvenirs que nous associons tous à cet endroit», a déclaré Schoettler. «L’éléphant rose n’était pas seulement une sublime œuvre d’art néon industriel de Beatrice Haverfield, mais aussi un signe emblématique pour de nombreux Seattleites, et nous sommes heureux de le préserver afin que tout le monde puisse continuer à profiter de ses magnifiques lumières, couleurs et formes.»

L’éléphant n’est pas le premier élément de signalisation historique qu’Amazon a débarqué comme décor de campus. La société a déclaré que le panneau de l’ancien King Cat Theatre était suspendu dans son bâtiment Coral, également connu sous le nom de Blanchard Plaza, au 2201 6th Ave.

Et Amazon a également contribué 250000 $ pour aider à réparer et à renforcer l’étoile de Noël de Macy, un autre point de repère de Seattle, dans l’ancien grand magasin du centre-ville dans lequel Amazon occupe désormais la majorité des étages.