Amazon prévoit une augmentation de 20 % dans les rôles d’entreprise et de technologie dans le monde en ajoutant 55 000 emplois lors de la dernière vague d’embauche

Les sphères se reflètent dans l’une des tours de bureaux d’Amazon au siège de la société à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon cherche à pourvoir 40 000 emplois en entreprise et en technologie dans plus de 220 sites aux États-Unis, a annoncé mercredi la société, alors que le PDG Andy Jassy a déclaré que le géant de la technologie “continue de croître rapidement et d’inventer sans relâche dans de nombreux domaines”.

Le désir d’embaucher un total de 55 000 employés supplémentaires dans les entreprises et les technologies dans le monde représente une augmentation de 20 % dans ce segment, qui compte actuellement environ 275 000 personnes dans le monde.

Amazon avait précédemment révélé que l’emploi total avait atteint un nouveau sommet de 1,335 million d’employés à temps plein et à temps partiel dans le monde fin juin, en hausse de 64 000 par rapport à fin mars. La société a déclaré mercredi qu’elle souhaitait également pourvoir des dizaines de milliers de postes horaires dans son réseau d’exploitation.

Amazon partage les chiffres alors qu’il fait la promotion de sa prochaine Journée des carrières, qui se tiendra virtuellement le 15 septembre et sert d’événement de recrutement et de formation pour les employés actuels et potentiels.

Jassy, ​​qui a succédé en tant que PDG du fondateur d’Amazon Jeff Bezos le 5 juillet, a déclaré à . que l’entreprise avait besoin de plus de puissance de feu pour répondre à la demande dans le commerce de détail, le cloud computing et la publicité, entre autres. Il a également déclaré à l’agence de presse que l’effort de satellite à large bande Project Kuiper nécessitera également de nombreuses nouvelles embauches.

Le PDG d’Amazon Andy Jassy en 2018. (Photo Amazon)

“Il y a tellement d’emplois pendant la pandémie qui ont été déplacés ou ont été modifiés, et il y a tellement de gens qui pensent à des emplois différents et nouveaux”, a déclaré Jassy.

Amazon a déclaré avoir embauché plus de 450 000 personnes aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Sa Journée des carrières en 2020 a attiré le plus grand nombre de candidatures en une semaine dans l’histoire de l’entreprise.

L’événement proposera plus de 20 000 sessions de coaching de carrière personnalisées avec une équipe de 1 200 recruteurs Amazon. Des ateliers de codage animés par des ingénieurs de développement de logiciels d’Amazon et une session en petits groupes « Comment passer un entretien chez Amazon » animée par deux recruteurs seniors figurent parmi les points forts de la Journée des carrières.

Amazon a annoncé en avril qu’il prévoyait d’investir plus d’un milliard de dollars en augmentations de salaire pour ses employés d’exploitation, promettant des augmentations de 50 cents à 3 dollars de l’heure à plus de 500 000 employés.

Dans sa dernière lettre aux actionnaires en avril, Bezos a écrit : « Malgré ce que nous avons accompli, il est clair pour moi que nous avons besoin d’une meilleure vision du succès de nos employés. Il a promis qu’Amazon serait « le meilleur employeur de la Terre et le lieu de travail le plus sûr de la Terre » en plus de sa revendication de longue date en tant que « l’entreprise la plus centrée sur le client au monde ».

Il reste à voir où tous les nouveaux employés de l’entreprise et de la technologie travaillent réellement. Plus tôt cette année, Amazon a vanté son désir de « revenir à une culture centrée sur le bureau », mais a décalé cette chronologie au cours des mois qui ont suivi, alors que les concurrents proposaient des modèles de travail plus hybrides et que COVID-19 a fait un bond dans tout le pays. Amazon a maintenant fixé le 3 janvier comme date de retour possible.