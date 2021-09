Amazon Prime annonce sans traces, sa nouvelle comédie noire originale – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

Deux nettoyeurs qui se retrouvent impliqués dans un gâchis qui change leur vie. Ce sera l’argument central de Without Traces, la nouvelle série espagnole Amazon Prime Video qui sortira dans le monde l’année prochaine, a rapporté la plateforme ce lundi dans un communiqué.

Une comédie noire en 8 épisodes produite par Zeta Studios qui mêle humour, action, une distribution diversifiée et le contraste désert-plage de la ville côtière d’Alicante, à travers les mésaventures de ses deux protagonistes, deux femmes socialement marginalisées qui finissent par se méfier de un meurtre dont la scène de crime vient de partir comme des jets d’or.

Desi et Cata, gitanes et mexicaines, sont des femmes de ménage qui, après avoir perdu leur emploi, entrent pour nettoyer le manoir Roselló, l’une des familles les plus puissantes d’Alicante.

Tout se passe bien jusqu’à ce qu’ils tombent sur le cadavre d’une femme et, après le choc initial, ils se rendent compte qu’ils ont tout laissé propre et, sans empreintes digitales, ils sont les parfaits coupables. La police les poursuit, comme des tueurs à gages russes, une famille de millionnaires et un ex-mari avec des mariachis.

“Dans” Sin Huellas “, le thriller fusionne avec la comédie et la vie quotidienne, offrant une histoire inattendue avec des personnages merveilleux qui ne laisseront personne indifférent. C’est un pari différent, frais, hooligan », a déclaré la directrice d’Amazon Originals en Espagne, María José Rodríguez.

Source : Cependant