Amazon Prime Day 2021 a enfin été révélé, arrive au début de cette année

Après quelques taquineries lors de son appel aux résultats du premier trimestre en avril, Amazon a finalement dévoilé les dates de son événement annuel de vente Prime Day, qui aura lieu plus tard ce mois-ci. L’événement se déroulera du 21 au 22 juin.

Amazon Prime Day est un événement annuel où les clients peuvent trouver des offres exclusives sur des produits sur l’ensemble du site. Cela inclut des articles tels que des appareils ménagers et des ustensiles de cuisine, ainsi que des produits technologiques, des meilleures cartes microSD pour Android à certains des meilleurs téléphones Android et bien plus encore.

Selon Amazon, l’événement de vente Prime Day de l’année dernière a permis d’économiser 1,4 milliard de dollars aux clients, les petites entreprises gagnant plus de 3,5 milliards de dollars. De tous les produits disponibles à des prix réduits, la société déclare que l’Amazon Echo Dot (3e génération) était parmi les plus populaires, nous pouvons donc nous attendre à ce que certains des meilleurs haut-parleurs Alexa soient en tête de nombreuses listes cette année, y compris le plus récent Echo Dot (4e génération). D’autres articles populaires comprenaient des jeux de cartes, du vin rouge et certaines des meilleures ampoules intelligentes.

L’événement Prime Day de l’année dernière a eu lieu plus tard dans l’année après avoir été repoussé en raison de la pandémie de COVID-19. Le directeur financier d’Amazon, Brian Osofsky, a déclaré que le plan initial était de déplacer l’événement de l’année dernière au début de l’été. “Juillet est un gros mois de vacances, il serait donc préférable que les clients, les vendeurs et les vendeurs expérimentent une période différente.”

Bien sûr, pour profiter de toutes les offres glorieuses, vous devrez être un membre Amazon Prime, qui offre une tonne d’avantages, notamment une expédition plus rapide. L’adhésion coûte 119 $ par an ou 12,99 $ par mois.

Amazon offre également des crédits de 10 $ aux membres Prime qui dépensent 10 $ pour certaines petites entreprises et marques au cours des deux semaines précédant le Prime Day. Les membres peuvent trouver la liste des entreprises sur la vitrine organisée de l’entreprise, et le crédit peut être gagné entre le 7 et le 20 juin.

L’événement de vente Prime Day aura lieu dans les pays suivants : États-Unis, Royaume-Uni, Émirats arabes unis, Turquie, Espagne, Singapour, Arabie saoudite, Portugal, Pays-Bas, Mexique, Luxembourg, Japon, Italie, Allemagne, France, Chine, Brésil, Belgique, Autriche et Australie.

Malheureusement, l’événement a été reporté au Canada et en Inde en raison de la pandémie de COVID-19 affectant les deux pays, bien que le pays n’ait pas encore fixé de nouvelle date. Android Central a contacté Amazon pour un commentaire.

Le Prime Day ayant maintenant lieu en juin et la pandémie se terminant dans de nombreuses régions, Amazon aura probablement un autre événement de vente réussi cette année.

