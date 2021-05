Amazon Prime Day 2021 a été confirmé en juin

Mise à jour: 28 mai 2021 (12 h 35 HE): Bloomberg rapporte, via des sources anonymes, que le grand événement de vente Amazon Prime Day 2021 a désormais des dates spécifiques. Selon le rapport, il se tiendra soi-disant le lundi 21 juin et le mardi 22 juin. Amazon confirmera probablement ces dates très prochainement.

Article original: 30 avril 2021 (00 h 37 HE): Amazon a confirmé que Prime Day 2021 progressait cette année. L’événement a généralement lieu en juillet. Cependant, la société a décidé de passer au deuxième trimestre de cette année.

Tel que rapporté par CNET, le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, a confirmé lors d’un appel à la presse que le Prime Day 2021 aurait lieu en juin.

Le responsable n’a pas annoncé de date précise pour le Prime Day 2021, mais a déclaré: «Nous allons le faire à une date où nous pensons que cela attirera plus d’attention pour nos clients, ainsi que pour nos fournisseurs.»

Il a également ajouté qu’Amazon était préoccupé par les retards d’expédition et les ralentissements des transports en juillet, car c’est un gros mois de vacances. L’impact des Jeux olympiques au troisième trimestre pourrait encore affecter les progrès de Prime Day. Par conséquent, la société a atterri en juin pour organiser l’événement.

«Nous sommes ravis du retour de Prime Day et sommes impatients de fournir à nos membres des économies incroyables tout en investissant dans des opportunités pour nos partenaires de vente de petites entreprises et en continuant à assurer la sécurité de nos employés», a déclaré un représentant d’Amazon dans un communiqué.

Amazon vous a suggéré de demander à vos appareils compatibles Alexa de vous tenir au courant le Prime Day 2021 pour des mises à jour sur les dates réelles.

Prime Day a été reporté à octobre de l’année dernière en raison de la pandémie. Cependant, il a apporté de bonnes affaires sur les smartphones, les appareils portables, les ordinateurs portables et de nombreux autres appareils électroniques. Nous prévoyons que Prime Day 2021 offrira également de gros rabais, donc si vous prévoyez d’acheter un nouveau téléphone ou un gros appareil électroménager, vous voudrez peut-être attendre juin.

Vous pouvez consulter quelques conseils Prime Day 2021 pour vous aider à économiser gros lors de la mise en ligne de la vente. Vous voudrez peut-être également vous inscrire pour un abonnement Amazon Prime avant le Prime Day.