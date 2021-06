Amazon Prime Day 2021 : ce sont les meilleures offres encore disponibles dans leur dernière ligne droite | La technologie

in

Le Prime Day 2021 est terminé, même s’il reste encore quelques heures d’avance avec des stocks de centaines ou de milliers de produits, dont certains sont les plus attractifs de ces jours de soldes.

Electronique en général, téléphones portables, scooters électriques et électroménagers en tout genre. Les meilleures offres Prime Day couvrent toutes les catégories, avec des remises allant dans certains cas au-delà de 70 %.

Nous collectons les meilleures offres, remises et bonnes affaires que nous pouvons trouver lors du Prime Day les 21 et 22 juin, notamment dans les produits technologiques de toutes sortes.

Si vous n’avez pas encore pris votre décision, Nous avons compilé certaines des meilleures offres des dernières heures d’Amazon Prime Day 2021..

Il y a un peu de tout et des marques premium.

AirPods Pro pour 188,99 €

Ce sont les écouteurs les plus recherchés d’Apple, ceux que tout utilisateur d’iPhone veut avoir, les AirPods Pro.

Maintenant, Amazon les a laissés à leur prix historique le plus bas, de 188,99 euros, et cela les a placés parmi les produits les plus vendus de ces deux jours.

Ils sont toujours disponibles, une excellente occasion d’acheter ce qui sont aujourd’hui les meilleurs casques pour vos appareils Apple à un prix considérablement réduit.

Nous vous encourageons également à lire notre analyse des AirPods Pro pour clarifier les doutes.

Aspirateur robot LEFANT à 69€

Aspirateur robot d’une puissance de 1800 Pa, réservoir de 500 millilitres et capteurs optiques pour éviter les collisions avec les meubles. Il dispose du WiFi et est compatible avec Alexa.

Il existe de nombreux aspirateurs robots en vente le Prime Day, certains d’entre eux du célèbre iRobot, bien qu’ils ne soient pas aussi bon marché que le LEFANT qu’Amazon vend pour seulement 69 euros.

C’est son prix le plus bas, et oui, vous avez bien lu : il ne coûte que 69 euros. Il a une puissance de 1 800 Pa, il convient donc également aux tapis et aux poils d’animaux.

Il a sa propre application pour le contrôler à distance.

Routeur Huawei avec WiFi 6 pour 34 €

Ce routeur WiFi est équipé du WiFi 6, le dernier standard disponible. De plus, vous pouvez connecter vos appareils d’un simple toucher grâce à NFC et Huawei Share.

Le WiFi 6 est venu pour rester au moins dix ans de plus, donc acheter un routeur compatible est maintenant une excellente décision, et il y en a beaucoup à très bon marché.

L’un d’eux est le Huawei AX3 Dual Core, qui pour 34 euros peut être le vôtre dès maintenant.

Il dispose d’une application pour le contrôler à distance, changer le mot de passe ou créer des réseaux invités si vous en avez besoin.

Deux prises connectées avec compteur de consommation pour 18 €

Ce pack de deux prises WiFi avec compteur de consommation vous permettra de connaître la consommation électrique de vos électroménagers, en plus de les contrôler et de les programmer à distance.

Maintenant que la facture d’électricité a augmenté, il est temps de recourir à toutes les astuces possibles pour économiser, et l’une d’entre elles est d’acheter une prise intelligente, idéalement avec un compteur de consommation.

Amazon vend un pack de deux pour seulement 18 euros, de Teckin, l’une des entreprises les plus anciennes de ce secteur.

Ils vous permettront de connaître à tout moment la consommation de chaque appareil et d’identifier d’éventuels problèmes.

55″ LG OLED pour 979 €

Acheter LG 55″ OLED

Les téléviseurs OLED sont chers, et ce depuis des années, bien qu’il y ait parfois des démarques qui les rendent un peu plus abordables.

Les offres Amazon Prime Day sont l’un de ces moments, et la preuve en est que il y a un 55″ OLED de LG qui descend pour la première fois sous les 1000 euros. Il reste à 979 euros.

C’est un prix compétitif lorsque l’on considère le panneau et la taille, et avec l’expédition express.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite + Galaxy M11 pour 299 €

Acheter Galaxy Tab S6 Lite + Galaxy M11

Pour moins de 300 euros, vous pouvez faire d’une pierre deux coups : une tablette et un mobile Samsung, à prix cassé.

Le mobile est le Samsung Galaxy M11 d’entrée de gamme et la tablette est la Galaxy Tab S6 Lite. Vous pouvez emporter les deux appareils pour seulement 299 euros.

Il reste du stock et c’est sans aucun doute l’une des plus grosses affaires de ces deux jours.

Xiaomi Mi 10T Pro + Trottinette à 549 €

Acheter Xiaomi Mi 10T Pro + Trottinette Électrique

Cet autre pack s’adresse aux utilisateurs qui ont d’autres besoins et un autre budget également, puisqu’il coûte 549 euros.

On y retrouve l’un des meilleurs téléphones Xiaomi à ce jour, le Mi 10T Pro, avec un Snapdragon haut de gamme et un écran de rafraîchissement 120 Hz, ce qui n’est pas mal du tout.

En outre, vient le scooter Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, le scooter le plus vendu de cette marque ces derniers mois.

Moniteur Xiaomi 1C 23,8 ” pour 99 €

Moniteur Xiaomi low cost avec un excellent rapport qualité/prix. Il possède un écran IPS de 23,8 pouces avec une résolution FHD, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse de 6 ms. Il possède des ports HDMI et VGA.

Si vous travaillez à domicile et avez besoin d’un moniteur décent pour le faire confortablement, le nouveau Xiaomi Mi Monitor 1C est une excellente option.

Il mesure environ 24 pouces et a une résolution Full HD, bien que le design soit la chose la plus frappante et qu’il comprime les images au maximum. Il est en vente à 99 euros, franchissant la barre des 100.

Par rapport au rapport qualité/prix, c’est l’un des meilleurs du moment.

Éclairage de secours V16 pour 14,95 €

Achetez iWotto V16 E-Light pour 14,95 €

La DGT les rendra obligatoires sous peu et vous pouvez désormais acheter votre éclairage de secours V16, également à des prix de plus en plus bas.

Sur Amazon Prime Day, plusieurs sont proposés, bien que tous ne soient pas approuvés. L’un de ceux-ci est l’iWotto E-Light pour 14,95 euros et avec une lampe frontale gratuite.

C’est l’un des moins chers qui soit, bien qu’il y ait de plus en plus de modèles à vendre.

ASUS TUF Gaming avec GTX 1650 pour 599 €

Il existe plusieurs ordinateurs portables de jeu qui sont tombés en dessous de 600 euros le Prime Day, et celui d’ASUS en fait partie.

Compter avec un Processeur Intel Core i5, une GTX 1650 comme graphique et 16 Go de RAM, vous pouvez donc jouer facilement à presque tous les jeux et pour 599 euros !

C’est l’un des rares modèles de ce type qui restent en stock, donc si vous êtes intéressé, vous feriez mieux de vous dépêcher.

Vélo électrique et pliant de Xiaomi pour 599 €

Ce vélo électrique de 250W offre jusqu’à 45km d’autonomie en mode pédalage assisté, une aide précieuse pour la mobilité urbaine lorsqu’il y a de nombreuses pentes à franchir.

Cette offre a été assez surprenante, particulièrement recommandée pour ceux qui ont besoin d’un nouveau vélo ou envisagent d’en acheter un, surtout s’ils n’ont pas beaucoup d’espace à la maison.

Il s’agit du vélo pliant et électrique de Xiaomi, qui ne descend ni plus ni moins de 400 € pour rester à 599 €, assez bon marché pour ce qui est habituel dans le secteur.

Il a assisté au pédalage et 250W de puissance, en plus de jusqu’à 45 km d’autonomie, de bons chiffres.

