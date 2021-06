Amazon Prime Day 2021 est là ! Les meilleures offres pour magasiner

UNE

près une année difficile pour tous, les soldes Prime Day d’Amazon offrent la possibilité d’ajouter enfin au panier tous les articles de votre liste de souhaits que vous attendiez.

Traditionnellement tenue au début de l’été, l’année dernière, la pandémie a forcé la «boutique de tout» d’Internet à déplacer l’événement en octobre après que la demande de verrouillage les a amenés à donner la priorité à l’obtention d’articles essentiels à ceux qui en avaient besoin de toute urgence.

Les dates ont été dévoilées : cette année le Les soldes Amazon Prime Day auront lieu les 21 et 22 juin.

L’événement de vente donne aux acheteurs la possibilité de réaliser d’énormes économies sur le prix de vente conseillé de milliers de produits dans les articles ménagers, la beauté, les jouets, la technologie, la nourriture et les boissons, et plus encore.

LIRE LA SUITE

Tenue sur deux jours, l’année dernière il y avait plus d’un million d’offres, mais jamais du genre à se reposer sur ses lauriers, l’événement proposera cette année un nombre étonnant de deux millions d’offres dans le monde.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Amazon Prime Day 2021.

LIRE LA SUITE

Le choix d’ES Best parmi les meilleures offres

Ninja Foodi MAX Health Grill et friteuse à air [AG551UK], 3,8 L, Gris/Argent

Les amateurs de friteuses à air parlent de leurs machines avec un zèle évangélique, et ce n’est pas étonnant – cuisiner avec une fraction de l’huile, mais toujours avec des résultats profondément satisfaisants, encouragerait quiconque à vanter ses vertus. Nous sommes de grands fans de la machine multi-usage de Ninja, qui n’est pas seulement une friteuse à air, mais peut également cuire, rôtir, réchauffer, déshydrater et griller. Il est livré avec un entourage d’accessoires utiles comme un panier à légumes et une plaque de gril pour aider à offrir des résultats délicieux et appétissants à chaque repas. Maintenant, avec 100 £ de réduction (soit 40 % de réduction sur le prix de vente conseillé !), vous n’aurez peut-être plus jamais besoin de votre four.

Ninja

Écouteurs supra-auriculaires sans fil Beats Solo3 – Puce pour casque Apple W1, Bluetooth de classe 1, 40 heures d’écoute – Noir (dernier modèle)

Si, comme nous, vous en avez jusqu’ici avec des écouteurs qui cassent ou perdent le son dans une oreille, il est temps de franchir le pas et d’investir dans votre divertissement audio. Beats est l’une des marques les plus solides du marché, et pour une durée limitée seulement, ses écouteurs supra-auriculaires sans fil ont baissé de près de 50 %. Remplis de fonctionnalités, ils sont le compagnon idéal pour le travail ou les loisirs.

Beats

Fitbit Versa 2 Health & Fitness Smartwatch avec commande vocale, score de sommeil et musique, taille unique, pétale/rose cuivrée

Régnant toujours en maître comme l’une des montres intelligentes les plus convoitées, nous sommes ravis de repérer cette Fitbit dans la vente annuelle épique d’Amazon. L’appareil compatible Alexa peut faire plus qu’afficher l’heure ; il peut afficher la météo, vous montrer vos statistiques de santé, suivre vos habitudes de sommeil et bien plus encore. Pas seulement un joli visage. Jusqu’au 22 juin, le prix a chuté d’un incroyable 40 %. Récupère-le tant que tu peux!

Fitbit

NutriBullet 900W Blender Champagne Multi-Fonction Boissons Froides Smoothie Maker ? 2 tailles de tasses et couvercle Stay Fresh

Lorsque le soleil brille, il est facile d’atteindre la crème glacée et d’annuler tous vos objectifs de mise en forme. Utilisez Amazon Prime Day comme une chance de vous remettre sur la bonne voie. Les jus de fruits frais et les smoothies sains sont à portée de clic, grâce à l’offre de NutriBullet sur son mélangeur, qui est meilleure que la moitié du prix à 54% de réduction – c’est une réduction de 70 £ sur le prix du billet. Frayez-vous un chemin vers votre cinq par jour (ou utilisez-le pour préparer un cocktail effronté – il est de couleur champagne, après tout).

Nutribullet

Tablette Microsoft Surface Pro 7 12.3 (Platine)

Après plus d’un an de WFH, qui n’a pas pu utiliser une mise à jour d’appareil ? Faites passer votre technologie au niveau supérieur avec cette tablette, qui se transforme en ordinateur portable lorsqu’elle est utilisée avec un Type Cover (que vous devrez vous procurer séparément). Sa capacité semblable à celle d’un ordinateur portable devrait être une indication de sa puissance; ce bébé léger comme une plume est livré avec un puissant processeur Intel Core et une batterie longue durée pouvant durer 10,5 heures. Les prix Prime Day vous permettront d’économiser 250 £ – une bonne affaire.

Microsoft

Echo Dot (4e génération)

Si vous avez attendu le bon moment pour sauter sur le haut-parleur intelligent d’Amazon avec Alexa, félicitations car votre patience est sur le point de payer. Ce modèle au charbon de bois a vu son prix nettement réduit de moitié et ne coûte plus que 24,99 £. À moitié prix, mais avec des spécifications complètes, ce gadget sans prétention peut tout faire : raconter des blagues, vous avertir lorsqu’il va pleuvoir, passer des appels mains libres et bien sûr, jouer des airs clairs et nets lorsqu’il est temps de faire la fête. Cela nous semble beaucoup.

Amazon

Centrale vapeur Philips GC9630/20 PerfectCare Elite

Maintenant que le plaisir est de retour sur les cartes, il est temps d’améliorer notre numéro – quand il s’agit de notre garde-robe, cela signifie sortir le fer. Si le vôtre a connu des jours meilleurs, quel meilleur moment pour profiter de l’offre de Philips sur son fer à repasser à vapeur de haute technologie. Le réservoir peut contenir 1,8 litre et, avec la fonction de démarrage rapide, le repassage devient – osons-nous le dire ? – presque un plaisir. Il existe également un mode éco à activer lorsque vous avez une pile de chemises à parcourir. Maintenant mieux que la moitié.

Philips

Tondeuse à gazon sans fil Bosch AdvancedRotak 36-660

Il n’y a rien comme l’odeur et l’apparence d’une pelouse fraîchement coupée, à notre avis. Pour les jardins qui auraient besoin d’une coupe, cette tondeuse sans fil est votre sauveur. Bosch a très généreusement réduit le prix de 42% (économie de 253,32 £), vous pouvez donc vous assurer que votre jardin a l’air plus propre pour une somme tout aussi nette.

Bosch

Campingaz Party Grill 400 CV, réchaud et grill de camping

Dans un été consacré au séjour, il y a peu d’options plus spontanées et plus libératrices qu’un séjour en camping. Apportez une cuisine de fête à votre équipe avec ce gril de fête cool, qui offre une gamme d’options de cuisson. Utilisez le brûleur direct pour faire frire des steaks juteux (avec une poêle à frire, bien sûr) ou utilisez le gril antiadhésif et la plaque chauffante pour préparer des toasts. Mieux encore, le couvercle astucieux de style wok peut être retourné si vous avez envie d’un sauté. Il est livré avec un sac de transport, préparé et en attente de votre prochaine aventure en plein air. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur « acheter ».

Campingaz

Yankee Candle Grande bougie en pot citron lavande

Nous l’admettrons, les bougies sont notre plaisir coupable – nous ne pouvons jamais en avoir trop. C’est pourquoi cette offre de réduction de 36% sur une Yankee Candle de 150 heures d’autonomie est si agréable pour nous – elle durera absolument des siècles. Le parfum de lavande sera parfait pour nous aider à nous endormir lors des chaudes nuits d’été.

Bougie yankee

Nouveau Apple iPhone 12 mini (64 Go) – Bleu

Qu’est-ce que c’est, le dernier iPhone de la vente Prime ? C’EST JUSTE LES GENS. Nous avons sans doute gardé le meilleur pour la fin, juste pour illustrer à quel point les ventes d’Amazon sont excellentes. L’iPhone 12 mini fait partie des milliers d’offres proposées, disponible dans ce bleu intelligent ainsi que dans une multitude d’autres couleurs. Allongant le prix de vente conseillé de 130 £, l’appareil dispose d’un écran Super Retina XDR de 5,4 pouces, de caméras incroyablement nettes (y compris un mode nuit qu’il faut voir pour le croire) et d’un processeur ultra-rapide qui vous permet d’accéder au Web et à votre applications plus rapidement qu’avant.

Pomme

Qu’est-ce qu’Amazon Prime Day ?

En bref, il s’agit d’une méga vente exclusive de l’un des plus grands détaillants en ligne au monde. Alors que le tout premier événement Prime en 2015 était un événement de 24 heures, ces dernières années ont vu plus de remises, de ventes flash et d’offres sur deux jours entiers pour donner aux clients de plus grandes opportunités d’acheter des produits incroyables à une fraction du coût.

Quand est Amazon Prime Day 2021 ?

Comme mentionné, la manne d’accords aura lieu les 21 et 22 juin, pour éviter d’entrer en conflit avec les Jeux olympiques. Cela signifie que l’événement arrivera juste à temps pour les barbecues, les séjours et les vacances scolaires d’été.

Quelles marques seront en vente sur Amazon Prime Day ?

Il n’y a pas que des marques obscures qui réduisent leurs prix. Il y a quelques grands noms dans le mix ; pensez à Braun, Oral-B, Ray-Ban, Nikon, Phillips, Beats, Marshall et plus encore.

Que vous ayez une liste de courses ou que vous naviguiez simplement, vous pouvez vous attendre à des offres sur tout, de la technologie, la maison, la nourriture et les boissons, la beauté, les appareils pour bébé et Amazon comme les sonnettes Ring, Echo, Fire et Kindle, et bien d’autres .

Les soldes offrent le moment idéal pour acheter un article important pour moins cher (bonjour nouvelle télé LCD ou matelas hybride en mousse à mémoire), sécuriser les cadeaux de Noël et d’anniversaire tôt, ou tout simplement vous faire plaisir pour une fraction du prix de vente conseillé.

De plus, dans le cadre de l’investissement d’Amazon de plus de 100 millions de dollars dans le monde pour aider les partenaires commerciaux des petites entreprises à réussir : les membres Prime peuvent obtenir un crédit de 10 £ à dépenser le jour du Prime lorsqu’ils dépensent 10 £ en produits pour petites entreprises dans la boutique d’Amazon à partir du 7 juin. – 20.

Avez-vous besoin d’un compte Amazon Prime pour participer ?​

Oui. La vente est exclusivement réservée aux membres Prime, vous devez donc être inscrit si vous souhaitez profiter de l’une des bonnes affaires de la vente annuelle d’Amazon. En plus de la livraison le lendemain de milliers de produits, l’adhésion à Amazon Prime ouvre également un monde de services de streaming vidéo, de livres et de musique.

Les étudiants peuvent participer à l’action avec Amazon Student, qui coûte 3,99 £ par mois, et s’accompagne de toute une série de remises et d’offres pour ceux qui sont encore aux études.

Combien coûte l’abonnement Amazon Prime ?

Vous pouvez soit payer 7,99 £ par mois, soit payer des frais annuels de 79 £, selon ce qui convient le mieux à votre budget. Si vous n’êtes pas encore inscrit et que vous ne savez pas si c’est pour vous, essayez un essai gratuit de 30 jours avant la vente et voyez comment vous l’aimez.

En savoir plus sur Amazon Prime Day 2021 :